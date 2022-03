Deseable vacunar a niños de 5 a 11 años: Daniel Díaz

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que mientras no exista una vacuna contra la Covid-19 para la población de 5 a 11 años de edad, no se podrá aplicar a este grupo, ya que se requiere la creación de un biológico que contenga sólo la tercera parte de una dosis que se le aplica a los adultos y dijo que actualmente no existe en México.

El funcionario estatal dijo que lo deseable sería que los niños y niñas de 5 a 11 años de edad contarán ya con el biológico anti Covid-19; sin embargo, dijo que en el país aún no hay una vacuna para ese grupo de población.

"Sería lo deseable que los niños tengan su vacuna pero no se puede aplicar la misma vacuna que se aplica a los adultos, hay que decir que se necesita una vacuna especial porque solamente tiene una tercera parte de la dosis de la vacuna que se aplica a los adultos y esa vacuna no existe en México, por eso incluso a los menores siempre y cuando tengan más de 12 años se les aplica la vacuna pero de 11 a 5 años no tenemos la vacuna en México".

Señaló que no es posible aplicar el biológico con el que se ha vacunado a los otros grupos de población, por ello dijo que hasta ahora no ha habido avance en la inoculación de la población.

Dijo que en cuanto haya vacunas disponibles para niños y niñas la dependencia comenzará con la aplicación de los biológicos y que con ello estén más protegidos ante la enfermedad.

Señaló que hasta ahora es complicado saber si durante el año se podrá vacunar a este grupo de población toda vez que se desconoce si habrá la vacuna adecuada.