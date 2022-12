Descarta secretario de salud despido injustificado de trabajadores de Planet Youth

León, Gto.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, negó que se haya despedido a un grupo de alrededor 150 colaboradores del programa Planet Youth de manera injustificada.

Explicó que su contrato era de manera temporal de marzo al 31 de diciembre y que además de que se tienen que ajustar al presupuesto, les realizaron una evaluación y solo se quedaron los que están dando resultados.

“No fueron despedidos injustificadamente, el presupuesto y el contrato se terminó. De esto que me comentas no tengo conocimiento, todo mundo sabía que es un proyecto temporal en función de resultados, tenemos que optimizar los recursos y también se hizo una evaluación al desempeño, entonces continuaron quienes realmente está totalmente involucrados en el tema y está dando resultados”, comentó.

El funcionario estatal aseguró que algunos de los contratos que están por concluir son de perfiles en comunicación, promoción de la salud y especialistas en salud mental.

En cuanto al tema de los 10 pacientes reportados como fallecidos en las clínicas del IMSS en León, Daniel Díaz comentó que este miércoles tendrán una rueda de prensa en conjunto con autoridades del seguro social para presentar más información sobre los casos.

Dijo que se trata de una enfermedad denominada “polirradiculo cardiopatía porque justamente lo que está tratando de identificar si es solamente periférico o central o los pares craneales” y alguien lo denominó como parálisis facial.

“Es muy difícil poder decir, creo que la parálisis facial es una manifestación que existió en algunos de los pacientes, no en todos y a partir de lo que estaba sucediendo en Durango y esta especie de psicosis colectiva nos encendió las alarmas a todos, pero es una situación totalmente diferente, no parece haber asociación epidemiológica y no es que se desmienta, simplemente queremos llegar a las causas de estas manifestaciones clínicas”, comentó.

Dijo que él no podría atribuir que se trate de una negligencia por lo que van a esperar hasta que se agoten las investigaciones.

En cuanto al quirófano del IMSS que fue cerrado, negó que tenga relación con el tema y explicó que fue “porque le faltaban ciertos criterios de estructura y de equipamiento”.