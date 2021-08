Descarta Miguel Márquez contender por dirigencia nacional del PAN

Miguel Márquez Márquez, ex gobernador de Guanajuato, dijo que no contenderá para buscar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ya que actualmente está dedicado a su familia y no tiene interés en regresar a la vida pública.

Señaló que es una decisión que tomó junto a su familia y dijo que no está en sus planes ser el dirigente del PAN a nivel nacional, así mismo dijo que coadyuvará para que el instituto político llegue fortalecido a los comicios electorales del 2024 y no pierdan la oportunidad de ser una oposición fuerte y seria con visión de mediano y largo plazo.





Consideró que el actual dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, está cometiendo equivocaciones pues dijo que se debió hacer un ejercicio de análisis de los resultados electorales de la pasada elección y al mismo tiempo escuchar la opinión de los militantes del partido y a la ciudadanía para estar a la altura de lo que la población espera de ellos.

Destacó que la sociedad quiere ver con unión, fuerza y solidez al PAN y que cuenten con una estrategia para dar lo mejor a la ciudadanía, ya que debe trabajarse para fortalecer al instituto y que no haya una división que debilite al partido.





Manifestó que es fundamental que los actores políticos escuchen lo que quieren los mexicanos y dijo que la decisión que se tome en el partido en próximos meses, pues aseguró que de ello puede dependerá tener una gran oportunidad en las elecciones del 2024.

“El partido no está en problemas pero puede estarlo, debemos plantearnos el perfil, la estrategia, y como llegamos fuertes, unidos y sólidos a noviembre para mandar ese mensaje claro a la sociedad mexicana y aquí no se ha dado esa oportunidad”.