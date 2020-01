Descarta Estados Unidos que Guanajuato sea un estado peligroso

A pesar de ser catalogado por el Gobierno Federal como uno de los estados con más homicidios dolosos, Guanajuato no figura dentro de la lista de entidades de riesgo y a las que el gobierno de Estado Unidos recomienda no visitar.





De acuerdo con la última recomendación emitida por la Embajada de Estados Unidos, Guanajuato se ubica dentro del nivel 2, lo que significa que la única recomendación que hace el gobierno estadounidense es tener precaución cuando sus visitantes estén o pasen por el estado.

El gobierno de Estados Unidos no considera a Guanajuato dentro de la lista de estados para que sus ciudadanos no lo visiten..

Sin embargo, estados vecinos como San Luis Potosí y Jalisco están dentro del nivel 3, por lo que recomiendan a los estadounidenses reconsiderar sus panes de viaje a estas entidades, mientras que para el caso de Michoacán Estados Unidos recomienda determinadamente no viajar a este estado, que también colinda con Guanajuato.

San Miguel de Allende, uno de los sitios con más estadounidenses en el país.

Por ello, durante 2019, a pesar de que hubo una caída en el turismo a nivel nacional, Guanajuato se consolidó como el sexto estado con mayor turismo, al recibir a más de 29 millones de turistas, donde 32% fueron provenientes de Estados Unidos.

El especialista en temas de seguridad y ex procurador de Justicia de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria, explico que si Estados Unidos no ha puesto alerta en Guanajuato es porque sabe que los homicidios que se han presentado en el estado son ajustes de cuentas entre grupos criminales y no ataques directos contra la sociedad civil.

“Guanajuato no está considerado porque el gobierno de Estados Unidos tiene identificado que las ejecuciones en el estado son de autoría y destinatarios entre grupos delincuenciales, entonces saben que sus ciudadanos no están en peligro en Guanajuato, ellos tienen bien identificado cuál es ese flujo de armas, quién las usa, a quién afecta y saben que en Guanajuato no nos han puesto todavía en su mapa de riesgos altos, donde sí está por ejemplo Quintana Roo, Cancún, donde sí hay robos a estadounidenses, ataques contra ellos, pero en el caso de Guanajuato saben que las armas las están usando los grupos delincuenciales para atacarse por la plaza”.

Aunado a ello, en Guanajuato se ubica una de las comunidades de estadounidenses más grande del país y se encuentra en San Miguel de Allende, por lo que eso también influye para que el estado no sea considerado como de peligro para el gobierno de Estados Unidos y sus habitantes.