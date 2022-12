Denuncian tres tiraderos clandestinos en la colonia Nativitas

Habitantes de la colonia Nativitas denunciaron la existencia de tres tiraderos clandestinos, los cuales continúan representando un foco de infección para las más de mil familias que viven en la zona a pesar del establecimiento de rutas y horarios para la recolección de residuos domésticos estos se siguen depositando en la vía pública principalmente en la calle Lago de Pátzcuaro, Paseo Río Lerma y Sol.

De acuerdo al departamento de Servicios Públicos Municipales, la recolección de basura se realiza tres veces por semana, los días martes, jueves y sábados para evitar problemas con su acumulación, sin embargo, algunos ciudadanos depositan la basura en un lugar no correspondiente. Lo que ha generado molestia y desacuerdo entre los vecinos.

Una de las principales excusas y justificante de los colonos que recurren a esta práctica es que el servicio de recolección no cuenta con un horario definido, sin embargo, para Raúl Ruíz Pérez, habitante de la calle Lago de Pátzcuaro el hecho de que no haya un horario definido del servicio de recolección de basura, no es motivo para que sus vecinos lleguen de otras calles a depositar su basura a la esquina de su casa, ya que esto genera mala imagen en la ciudad, debido a la falta de conciencia de los salmantinos.

“Todos los días los habitantes de esta zona y cuadras cercanas, traen su basura y la colocan justo a las afueras de mi puerta. Es molesto porque dejan cerros de basura que además impiden la circulación de los peatones sobre la banqueta, además de la suciedad, el mal olor y el foco de infección que esto ocasiona”, consideró.

Señaló, que se ha solicitado a los vecinos que la basura se dejé a las afueras de cada una de sus viviendas o bien al no pasar el camión recolector, que cada bolsa sea recogida por su dueño, sin embargo esto no pasa; “por más que se les pide atentamente que la coloquen afuera de su domicilio o esperen al camión recolector, no hacen caso y continúan trayendo todos los días su basura”.

Por otro lado los vecinos solicitan se ajuste el programa de recolección debido a que en la colonia los días viernes y domingo se instala un tianguis en la calle Paseo Río Lerma, del cual se genera una cantidad importante de residuos, los cuales en su mayoría son dejados por los comerciantes en el lugar sin importar las molestias que puedan causar a los vecinos de la zona.

Por ello, los vecinos esperan ser atendidos por las autoridades correspondientes, además de que se vienen las fiestas de Navidad y esperan que para esos días haya mejor servicio de recolección de basura, en las diferentes colonias del municipio

