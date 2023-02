Denuncian ser víctimas de violencia alumnos de Preparatoria Salamanca

Comunidad estudiantil de la Preparatoria Salamanca, han denunciado ser víctimas de violencia a las afueras del plantel educativo, el cual se dio a conocer por medio de redes sociales, en donde se intentó privar de la libertad a una joven. Ante ello Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector de la Universidad de Guanajuato, aseguró que se encuentran trabajando de manera coordinada con los municipios para evitar que se presenten hechos de inseguridad cerca de las aulas escolares.

Por medio de redes sociales, comunidad estudiantil de la Preparatoria Salamanca, hizo de conocimiento los diversos hechos de violencia que se han presentado a las afueras del plantel educativo, en el cual algunas de las mujeres se han visto afectadas.

En la publicación realizada por medio de redes sociales, la afectada dijo haber tenido una experiencia de gravedad, en la cual la intentaron privar de su libertad, por unos sujetos que intentaron subirla a una camioneta.

“Tuve una experiencia muy fuerte en la mañana, en clase me dolía mucho mi cabeza asi que salí a comprar medicamentos a la farmacia que está por la Unidad 1 lamentablemente no llegue a la farmacia ya que unos hombres me empujaron a una camioneta y me tenían agarrada de mis brazos y piernas, empezaron a golpearme muy feo en mi espalda y me lastimaron todo mi cuerpo, con la intención de que no me moviera, grite hice lo que pude para llamar la atención pero nadie me vio o me escucho; entonces uno de los dos se volteó para agarrar algo y yo aproveche que tenía libre mis manos para hacer algo, afortunadamente una de las puertas de la camioneta estaba entre abierta y logré salí, corrí con todas mis fuerzas y escapé”, explicó la denunciante

En este mismo sentido, la afectada, explicó que su intención de hacer público esto, es para que estén más al pendiente si tienen que salir de la preparatoria por cualquier razón no salgan solas, y pidieron que las autoridades hagan algo al respecto.

Ante ello, el Rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, explicó que para este tipo de incidencias delictivas, se lleva a cabo un acompañamiento para todos los que sufran algún tipo de violencia.

“En estos casos hay un acompañamiento, aun así suceda en la parte externa de la escuela, para estos hechos hay un ecosistema para que intervengan estos casos y luego me dan cuenta a mi, conforme evoluciona el seguimiento integral de los casos, ojalá pudiera ir a cada uno de los casos; nosotros tenemos todo el acompañamiento ante estos casos y debemos ser solidarios en lo personal e institucional”, añadió.

Además de ello comentó que se encuentran convenios con municipios, para tratar en este tipo de temas, prevención y además de reforzar la seguridad tanto al interior y en el entorno, ya que es un problema que va mucho más lejos de los planteles educativos.