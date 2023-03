Denuncian salmantinas presunto acoso y persecución

El presunto acoso por parte de hombres a bordo de un vehículo se ha convertido en la denuncia más recurrente por parte de mujeres salmantinas, quienes señalan que se enfrentan a este tipo de situaciones a cualquier hora del día, sin embargo, llama la atención que son varios los reportes que se han hecho con las mismas características a través de redes sociales.

Los reportes se emiten a través de redes sociales, en donde las víctimas describen que la principal característica es la “persecución”, un móvil que se repite en varias zonas del municipio y en distintas horas, lo que además ha generado temor entre las mujeres salmantinas y las hace sentir vulnerables.

“Quiero contarles lo que me pasó hace unos minutos, iba a la tienda más cercana a mi casa y al dar vuelta este vehículo iba pasando y me vio, empezó a dar más despacio, se esperó en la esquina hasta que yo llegara (iba despacio porque iba caminado con mi niña) y en la esquina me empezó a chistear y no volteé, se dio toda la vuelta a la Salamanca para dirigirse a la misma dirección que yo, me paré en la tienda y él ya estaba en la esquina esperándome, ya había visto el carro yo, y al pasar por su lado me dice “Hola amiga, como te llama” y al voltear tenía su parte intima fuera, en ese momento, sentí mucho miedo”, es parte de la denuncia que se puede leer.

Así como este testimonio existen otros, que se han identificado en la zona centro de Salamanca, sin embargo, este tipo de actos solamente se quedan en denuncias de alerta a las mujeres de la ciudad y difícilmente se emite algún tipo de denuncia formal al Ministerio Publico, ante la falta de confianza a las autoridades.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en 2022 la incidencia de feminicidios tuvo una disminución del 31.03%, en comparación 2021, manteniéndose por debajo de la media nacional en el periodo enero a noviembre 2022, posicionando al estado en el lugar 27 por índice. En 2022 tuvo niveles semejantes a los que se observó en 2018; la máxima incidencia se observó en el año 2021.