Denuncian posible negligencia médica

Mario Enrique Páez Pérez acusó de negligencia médica al Hospital General de Salamanca, tras una operación que le realizaron a su esposa en donde dañaron su hígado y les provocaron una hemorragia interna.

Mario Enrique señaló que ante la negativa del área de archivo del Hospital General de Salamanca para entregarle el expediente médico de su esposa, Andrea Medrano García, le hace pensar que incurrieron en una mala práctica que llevó a su esposa a estar postrada en una cama e intubada.

La paciente permanece entubada.

Andrea Medrano García, de 23 años de edad, ingresó a este centro hospitalario debido a un problema de piedras en la vesícula que de no operarse puede generar la perforación de este órgano provocando el fallecimiento del paciente, sin embargo, luego de la remoción de la vesícula, los médicos se percataron de que la paciente estaba sufriendo una hemorragia interna, lo que los llevó a intervenirla una vez más, fue ahí donde se percataron que el sangrado provenía del hígado.

“Yo lo que quiero es que me den el expediente médico de mi esposa, para que un especialista lo revise y me diga donde fue el error y atender, pero ellos no me lo quieren dar”

Mario Enrique Paez Pérez | Afectado

Esta situación llevó a Mario Enrique a solicitar el expediente de su esposa para consultar la opinión de un especialista y, con ello, saber qué medidas tomar, sin embargo el personal del hospital “no nos quieren dar el expediente médico, ella entró al hospital por una piedra que traía en la vesícula, la trasladaron a León y la metieron en una cámara para quitarle la piedra, luego la regresaron a Salamanca, estuvo en recuperación y la dieron de alta un lunes, y para el jueves nuevamente entró a cirugía para que le quitaran la vesícula y la volvieron a cerrar, al momento de drenar se dieron cuenta que estaba drenando mucha sangre y volvieron a intervenirla ya que eso no era normal”.

Una vez que lo hicieron se dieron cuenta que tenía una hemorragia masiva en hígado, le pusieron una compresión para evitar el sangrado, luego de tres días se lo quitaron y se percataron de que el sangrado no se detenía, le volvieron a realizar el mismo procedimiento”, dijo.

En el hospital se han encargado de escudarse con el pretexto de que son secuelas de su embarazo, pero nunca tuvo complicaciones durante la gestación, “yo lo que quiero es que me den el expediente médico de mi esposa, para que un especialista lo revise y me diga donde fue el error y atender, pero ellos no me lo quieren dar”, explicó.