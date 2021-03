Denuncian pésimo servicio de limpia

Vecinos de distintas colonias del municipio reportaron inconsistencias en el servicio de limpia, lo que ha provocado que las calles luzcan llenas de basura.

Colonias como la Obrera, zona centro, Lázaro Cárdenas, Avenida del Trabajo, Infonavit 3 entre otras han sido algunas de las afectadas, pues el camión recolector pasa fuera de los horarios y días habituales, lo que ha generado que las calles luzcan repletas de basura y que esta sea regada por los perros que habitan en la zona.









“Llevamos días en los que el camión recolector no pasa en los horarios acostumbrados sacamos la basura y no pasa , luego genera que se quede afuera y los perros la saquen y la rieguen y esto es realmente un problema que nos genera doble trabajo porque ya no sabemos a qué hora pasa” manifestó Julia vecina de la colonia Obrera.

Por su parte el Gobierno Municipal informó que no se han realizado cambios en los horarios y rutas del sistema de recolección de basura, sin embargo, las inconsistencias se han debido a fallas mecánicas.









Además hizo el llamado a la población para no sacar los desechos fuera de los horarios establecidos y evitar con ello tiraderos de basura.