Denuncian aumento de inseguridad en Valtierrilla

Habitantes de la comunidad de Valtierrilla denunciaron que este inicio de año ha sido complicado en materia de seguridad, debido a que se han registrado cuatro homicidios dolosos, así como robos y asaltos a mano armada, por lo que piden a las autoridades establecer puestos de vigilancia permanente en la comunidad más grande de Salamanca al tener una población de más de 13 mil personas.

“Para tener una comunidad segura, se requiere que tengamos vigilancia constante, hace algunos años teníamos la caseta y de ahí salían los policías a dar sus rondas o atender un llamado; ahora en lo que vienen desde Salamanca tardan hasta media hora en llegar, ya sean policías, tránsitos o la Cruz Roja, lo que complica que se disminuyan los delitos”, argumentó Carolina Morales.





De 189 homicidios dolosos registrados en 2021, 24 se perpetraron en Valtierrilla.





Sin embargo, los lugareños también reconocieron la nula participación social; “si nos hace falta la seguridad, pero si nosotros mismos no denunciamos los robos y nos protegemos entre vecinos, porque los vemos, pero no denunciamos; aquí lo que aún nos afecta es que no tenemos una buena organización como comunidad, porque si ven que están robando una casa o una tienda, no denuncian, no tenemos la cultura ni siquiera de protegernos unos con otros y avisar”, consideró Manuela Reyes.

EL cierre de 2021 e inicio de 2022

De 189 homicidios dolosos registrados el año pasado, 24 de ellos se perpetraron en calles de la comunidad más grande de Salamanca. Para este inicio de año el panorama no ha cambiado, ya que en este inicio de año se han registrado cuatro asesinatos en la primera quincena de este mes; el hecho más reciente un asalto a mano armada en el que un motociclista fue despojado de su unidad y herido por un impacto de arma de fuego, la noche de este miércoles.





Vecinos piden se refuerce de manera permanente la seguridad en la zona.





Ante ello, Gabriela Solórzano pidió que se refuerce de manera permanente la seguridad en la zona, para no dar pie a que regrese la inseguridad; “lo que hacen siempre es reforzar la seguridad durante los días siguientes a alguna problemática, pedimos que ahora sea permanente para desalentar la comisión de crímenes en la comunidad”, concluyó.