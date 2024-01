Denuncian afectación ecológica por CFE; municipio se compromete a remediación

GUANAJUATO, Gto.- Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó con trabajos de redistribución de las líneas de energía eléctrica en los transformadores de la parte del Cerro del Hormiguero, sin embargo dichas acciones generaron afectaciones ecológicas; el gobierno municipal, por su parte, se comprometió a garantizar la remediación de la zona.

Te recomendamos: Se debe atender más el tema eléctrico que hídrico para Guanajuato: Salim

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña dijo que la empresa productiva del estado comenzó con la realización de los armazones de fierro, en donde se ubicará una línea de mayor voltaje, cuyo objetivo es distribuirse a la ciudad.

CFE sí cuenta con permisos de tala en el Cerro del Hormiguero.

En ese sentido, el primer edil capitalino afirmó que la CFE cuenta con los permisos municipales para llevar a cabo los trabajos a las faldas del Cerro de la Bufa, entre los que se incluye la tala de algunas especies.

Manifestó que dichas acciones son prioritarias en la ciudad, ya que en últimas fechas, la ciudad de Guanajuato ha presentado afectaciones en la prestación del servicio, donde además de interrupciones momentáneas a la energía, también se han prolongado apagones por varios lapsos de horas.

Por lo anterior, dijo que se autorizaron los permisos de intervención, además de que se garantizó la remediación ecológica del lugar. “Vamos a estar muy al pendiente de que se retire una sola especie arbolea, el permiso que se autorizó es a Julio Gerardo Fuentes para la reubicación por modernización, una tercia de manera por una de acero”, detalló.

“Guanajuato ha batallado con el servicio de energía eléctrica, lo que revisaremos es que no se lastimen otros árboles, otras especies y que no sean trabajos que no sean los que se les dio el permiso”, ahondó.

A pregunta expresa sobre si dentro de los permisos si prevén una compensación como remediación, el alcalde aseguró que sí, ya que si bien CFE subcontrata a una empresa para que lleven a cabo las acciones, “la idea es revisar que se cumplan o se apeguen con los permisos y que no quede únicamente en la tala, pues el crecimiento de un pirul es complejo”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente, adelantó que los empresarios encargados de la construcción del nuevo estacionamiento, en breve también iniciarán con los trabajos y que tiene que ver con el permiso que se les autorizó.