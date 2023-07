Denuncia profesor presunta persecución laboral

Víctor Hugo Olivares López, profesor de la telesecundaria 380 de San Juan de Razos, denunció presunto persecución laboral y hostigamiento a su persona por parte de la directora de plantel Adriana González Dimas y otro profesor, por lo que, solicitó el apoyo del Jurídico de la Secretaría de Educación, para que se dé seguimiento a la denuncias que interpuso desde hace 15 días.

El docente, señaló que ha recibido agresiones verbales como gritoneos por parte de la encargada de la institución enfrente de padres de familia y algunos maestros, luego de haber llevado una denuncia a la Delegación Regional de Irapuato, por presuntas anomalías en las que incurrió la encargada del plantel y que van en contra de las deposiciones escolares, lo que posteriormente, lo llevó a interponer otra querella para señalar los tratos recibidos por la directora y otro maestro más, sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta alguna

“Presente una queja ante el jurídico de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en contra de la encargada de la dirección profesora Adriana González Dimas, directora de la misma institución por haberme gritado enfrente de padres de familia que se encontraban en la tienda escolar, el conserje y el maestro j Antonio Castañeda Calderón, escuchando los gritos mis alumnos de tercero al estar reunidos para información en la plaza cívica de la escuela, sin que hasta el momento se hayan comunicado conmigo o hayan hecho presencia en el centro de trabajo, solo he estado bajo la presión de la encargada y no se ha hecho caso al documento desde el 6 de enero”, explicó.

Destacó que, se trata de una situación de persecución laboral, pues incluso, se le excluyó de la toma de decisiones en pro de la escuela, se violenta su derecho a solicitar días económicos, mientras al resto del personal se le regalan días, además de comentarios de amedrentamiento por parte de un docente, por lo que, solicitó la intervención de la Secretaría de Educación, para que se investigué a fondo el caso y de ser necesario se hagan los movimiento pertinentes, de esta situación, también tiene conocimiento el Sindicato de Trabajadores de la Educación sección 45 y tampoco han hecho nada.

“Hasta este momento el asunto no ha sido atendido por el jurídico de la secretaría este oficio fue recibido por la consejería desde el 6 de enero y ni me han hablado, ni me han requerido para nada ignorándome de una manera total, lo que estoy pidiendo es su intervención, pues, lo único que busco, es que se resuelva la situación y en caso de no llegar algún acuerdo, que es lo más probable, que determinen si me tengo que cambiar de lugar, que me cambie o si la maestra se tiene que cambiar pues también que se cambie, pero, en caso de que me cambien voy a requerir que me dé un lugar cerca en apoyo a mis derechos laborales.