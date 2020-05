Declinan en Guanajuato legitimar el aborto

GUANAJUATO, Gto; Por seis votos a favor y tres en contra, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud aprobaron enviar al archivo las dos iniciativas de Morena y PRD que buscaban despenalizar el aborto en el estado de Guanajuato. El dictamen que fue aprobado en sentido negativo se enviará a la mesa directiva del Congreso para que se programe ingresarlo a la sesión plenaria de este jueves.

En su intervención la presidenta de las Comisiones Unidas, Cristina Márquez Alcalá aseguró que se escucharon las diferentes posturas respecto a un tema que es de gran trascendencia como son los derechos humanos de las mujeres y de una persona que está por nacer.

Después que la secretaria técnica de estas comisiones dio lectura al dictamen que duró cerca de tres horas, los legisladores de Morena, Raúl Márquez Albo y Ernesto Prieto Gallardo y la coordinadora del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, solicitaron su intervención para hablar en contra del dictamen.

El primero dijo que no se escuchó el sentir de miles de mujeres guanajuatenses y aclaró que su Bancada no promueve el aborto al momento de señalar que no se aplicó el parlamento abierto en esta ocasión.

Prieto Gallardo señaló que el dictamen presentó deficiencias técnicas y consideró que faltó tiempo para analizar este tema, que dijo, va enfocado a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.

Y la legisladora Vanessa Sánchez Cordero apuntó que no fue tocado el punto específico de los derechos humanos de las mujeres en el dictamen conformado por 56 hojas, “solo se tocó el tema al derecho de la vida”.