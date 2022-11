Debe Guanajuato apostar por reforzamiento de policías: Alcántara Soria

Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mencionó que si en Guanajuato se rechaza que no existan los militares en las calles, se tiene que dar un fortalecimiento de las policías municipales de manera generalizada. Esto, luego de que el Congreso del Estado se votó en contra de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles hasta 2028, para realizar labores de seguridad.

Con base en ello, el extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseguró que luego de la declinación por parte del Congreso del Estado causó molestia al presidente de México, asegurando que todo aquel que no vaya con sus ideologías oprime su punto de vista.

“Ya sabemos que el presidente López Obrador no tiene mayor preocupación por la opinión o perspectiva que no se compagine con la suya, que desprecia todas las opiniones aún y en ese sentido pasó con aquellos que no están a favor de su propuesta de la militarización del país”, dijo.

Sin embargo, aseguró que si Guanajuato declinó esta decisión debe ser capaz de apostar por nuevas estrategias que aseguren el tiempo de vida de los elementos, así como el reforzamiento de las instituciones de seguridad, es decir, que se cumpla la media de número de policías por cada 10 mil habitantes y con ello poder hacer frente a la seguridad del estado.

“Aquí lo que necesitamos es fortalecer, a las policías locales. Tenemos un déficit en cuanto a las policías locales cuantitativamente hablando de policías municipales y estatales, estamos por debajo de la media nacional de número de policías por cantidad de habitantes, entonces hay que apostar y recomendarles a los alcaldes y alcaldesas del país a apostar por el tiempo de vida de los elementos, es decir, darles el tiempo suficiente a que se profesionalicen”.