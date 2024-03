De Barrabás a Jesús de Nazareth. Así fue la historia del Cristo de San Antonio Abad

Juan Ángel Martínez Aguilar, desde que tenía 10 años, se ha dedicado a participar en las interpretaciones del Viacrucis; sin embargo, a partir de 2021 se ha dedicado a interpretar el papel de Jesús de Nazareth en la representación del templo de San Antonio Abad.

“Tengo desde los 10 años estando en el Viacrucis, este sería mi tercer año saliendo como Cristo. En esta ocasión lo hago por una manda, ya que mi niña se encuentra enferma y esto para mí es una manda muy grande la que debo.

“Mi niña tenía una colostomía y a través de una negligencia médica en León, nos dijeron que no tenía nada y tras una operación realizada por un médico particular nos dijeron que tenía una enfermedad llamada Hirschsprung y le dejaron una eliostomía y es por ello que estoy aquí”, explicó Juan Ángel Martínez Aguilar

Juan Angel platicó cuáles han sido sus principales motivaciones que lo orillaron a interpretar el papel de Jesús de Nazareth en más de dos ocasiones en el templo de San Antonio Abad.

“El primer año que salí de Cristo, la verdad no quería el papel, porque es un papel muy grande, pero los compañeros me animaron a salir en éste, porque no había quién interpretara este papel, me nació y les ayude a sacar el papel. Esto me gustó por un amigo que ya tiene años participando y gracias a él me animé a salir en el Viacrucis. Yo empecé saliendo de pueblo, gritando, y de ahí empecé a tomar papeles de Barrabás, Verdugo y hasta que me animé de Cristo”, comentó.

A pesar de que estas tradiciones no son replicadas por las generaciones más jóvenes, Juan Angel ha sido un ejemplo para su hijos, quienes también han apoyado en interpretar protagónicos en esta interpretación.

“A muchos les da mucha pena salir, pero aquí somos gente de barrio y pues el barrio es quien levanta las tradiciones, aquí todos son bienvenidos. Este Viacrucis tiene muchos años, en donde a lo largo del tiempo en algunos se ha ido perdiendo las tradiciones, pero aquí tenemos la participación de niños”, comentó.

En este mismo sentido, señaló que para él el interpretar el papel de Jesús de Nazareth es algo que lo alegra, pese a los nervios que llegan a traicionar, pero es parte del proceso de adentrarse en el papel.

“La verdad me da miedo, no por decir que haré el papel, son nervios de ver los lazos, la cruz que pesa 120 kilos, pero lo que más nos motiva es la gente, que a lo largo del camino se meten en la interpretación e inclusive van llorando, hay mucha gente que va rezando por uno, aquí la mayor presión es de los verdugos. Esto para mi es una experiencia muy buena”, concluyó.