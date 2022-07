Daniel Díaz asegura que la pandemia sigue controlada en Guanajuato

León Gto.- El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez aseguró que no es necesario retroceder el semáforo epidemiológico, debido a que los indicadores que se consideran para el semáforo de reactivación económica deben de modificarse de acuerdo a las necesidades, ya que en los últimos días las hospitalizaciones han aumentado pero los fallecimientos han disminuido.

“Hemos experimentado un incremento de casos , desde el mes de enero no veíamos más de dos mil casos, enero o febrero pero la diferencia es que hay muy pocas personas hospitalizadas y la tasa de letalidad ha disminuido mucho, seguimos haciendo nuevas pruebas justamente para saber que tipo de virus está circulando y cual es el comportamiento que tiene; es un comportamiento donde sí se contagian muchos pacientes pero son cuadros más leves, ambulatorios, uno o dos días”, mencionó Daniel Díaz.

Aseguró que se continúa realizando un seguimiento de parte de la Secretaría de Salud ante los últimos contagios, por lo que un indicador preciso para el semáforo epidemiológico será la ocupación hospitalaria.

“Los pacientes que están llegando tienen un común denominador de no tener esquema de vacunación completo o ser adultos mayores con factores de riesgo. La mayoría está siendo de esta manera y lamentablemente siguen perdiendo la vida algunas personas”, indicó.

Además, aclaró que las defunciones reportadas diariamente no significan que estas personas fallecieron todas el mismo día, sino que las oficialías de partes del Registro Civil entregan los certificados de defunción de diversas instituciones y de diversos municipios el mismo día.

“Los cuatro indicadores que se consideran para el semáforo de reactivación económica, son dinámicos porque la vacunación nos ha ayudado mucho, hemos avanzado prácticamente 10 millones de vacunas ya en Guanajuato y tienen que cambiar los indicadores, no podemos seguir midiendo de la misma manera, antes solamente con uno de ellos que era el tener muchos casos cerraban”, explicó el Secretario de Salud.

Agregó que hoy en día las personas que se realizan la prueba se aíslan siete días y reciben un tratamiento médico, así como un seguimiento puntual, al mismo tiempo que reciben una capacitación para saber cuando es importante y necesario que acudan a los hospitales.

“Los principales indicadores son la ocupación hospitalaria, la tasa de letalidad y la vigilancia epidemiológica del virus, las variantes; cuando encontremos quizá alguna variante que ya las vacunas no nos protejan ante este tipo de virus, lo estaremos dando a conocer, situación que ya no ha sucedido, pero sabemos que estas variantes de omicrón son más contagiosas pero no son más letales”, agregó Daniel Díaz.

También aseguró que hay muy pocos niños hospitalizados, sin embargo se les da un seguimiento puntual a cada uno de ellos, así como a sus padres, para que estos los cuiden principalmente ahora que se encuentran de vacaciones, tanto de enfermedades como de problemas de adicción.

“Estamos llegando en esta y la siguiente semana al pico más alto de la quinta ola, lo habíamos pronosticado antes de junio y julio donde habría un repunte de casos, y vamos a empezar a ver una disminución entre agosto y septiembre, para volver a tener un repunte en noviembre, diciembre y marzo; pero ya no con pacientes graves, aquí sí hay que empatizar en que los adultos mayores y quien tenga factores de riesgo, sobre todo hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, que son los que más mal se ponen, extremen precauciones y se vacunen”, mencionó.

“Lo que estamos viendo es que les está dando Covid a quienes no les había dado, a quienes se confiaron es a quien les está dando, obviamente si tienen vacuna el escenario es muy diferente para ellos si es positivo pero deben de extremar precauciones si tienen comorbilidad”, finalizó Daniel Díaz.