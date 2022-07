En Guanajuato, 300 mil contagios y contando

Han pasado 28 meses y la Covid-19 no se ha ido de Guanajuato y en ese periodo más de 300 mil guanajuatenses han adquirido a enfermedad y 15 mil 110 personas no pudieron vencerla y perdieron la vida.





Aún se han reportados muertes de Covid-19.





Guanajuato rebasó el umbral de los 300 mil contagios y la cifra va en aumento; en lo que va de la quinta ola, que de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato ésta se empezó a manifestar a partir del primero de junio en el estado, desde ese día a la fecha 17 mil 431 personas adquirieron la enfermedad, algunos por primera ocasión y otros más por segunda, tercera y hasta cuarta ocasión.

León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato, Acámbaro, San Miguel de Allende, Silao, Valle de Santiago, y Salvatierra son los municipios que más contagios han acumulado desde el 15 de marzo de 2020, cuando fueron confirmados los dos primeros casos en el estado y fueron de personas originarias de León, a la fecha; tan sólo León tiene un acumulado de 109 mil contagios, mientras que Irapuato tiene 31 mil 840, Celaya 26 mil 602 y Salamanca 13 mil 677.

Aunque en un inicio se decía que la Covid-19 sólo afectaba a personas adultas mayores, los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato muestran que en el estado la mayor cantidad de contagios se han concentrado entre los rangos de edad de 20 a 29 años y de 30 a 39 años.

Tan sólo en el rango de 20 a 29 años, en dos años y cuatro meses se han contagiado 38 mil 172 hombres y 31 mil 402 mujeres de Guanajuato, mientras que en el rango de los 30 a 39 años van 38 mil 444 hombres y 31 mil 371 mujeres.

Incluso, la Covid-19 también ha afectado a niñas, niños y adolescente y desde el 15 de marzo de 2020 a la fecha van más de 48 mil contagios en personas de 0 y hasta 17 años.





No es momento de relajar las medidas.





La pandemia no ha terminado





Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que mientras la Organización Mundial de la Salud no determine el fin de la pandemia “no se debe bajar la guardia, la enfermedad sigue y en el mundo sigue cobrando la vida de personas”.

Explicó que a pesar de que Guanajuato enfrenta la quinta ola de contagios de Covid-19, se ubica en el lugar número 18 a nivel nacional en casos activos en la tasa por cada 100 mil habitantes, al concentrar más de nueve mil personas contagiadas al mismo tiempo.





Más casos, menos muertes





El epidemiólogo guanajuatense, Alejandro Macías, dijo que estar vacunado no es sinónimo de no contraer la Covid-19, como erróneamente se piensa, por lo que la quinta ola se caracteriza por haber un repunte, pero con menos muertes.

No obstante, señaló que la Covid-19 es una enfermedad que deja secuelas y lo mejor es estar vacunado para que sea menos fuerte, pero también protegerse y evitar la exposición innecesaria.

“¿Cuándo terminará la Covid-19? Tal vez nunca veamos el fin como tal, pero lo que sí podremos hacer es que se vuelva estacionaria, pero eso se podrá lograr en la medida de que las personas sigan atendiendo las recomendaciones sanitarias porque la quinta ola regresó por los que faltaban, pero también por aquellos que relajaron las medidas”.





Contagiadas, 6 de cada 10 personas que van a consulta





Daniel Díaz Martínez señaló que a estas alturas, cualquier dolor de cabeza, gripa, tos o malestar de fiebre “es Covid-19, hasta que se demuestre lo contrario”.





La quinta ola de contagios está presente en el estado.





En ese sentido, J. Guadalupe Gallardo, un ginecólogo guanajuatense, señaló que en las últimas semanas se ha incrementado el número de paciente que acuden con él y que manifiestan síntomas de Covid-19.

Señaló que de 10 pacientes que atiende, seis resultan positivas, lo cual indica que el virus está volviendo a circular con fuerza.

“Hace algunos meses, antes de que se vacunaran, sí había muchas pacientes graves y desafortunadamente fallecían, pero ahorita ya con la vacuna tengo rato que ya no veo muertes; sí hay contagios, pero muertes no y eso es un porcentaje favorable”, destacó.

A su vez, Martín Herrera Cárdenas, un médico general que atiende un consultorio de una conocida farmacia, dijo que en las últimas dos semanas se han incrementado las consultas por enfermedades respiratorias.





Guanajuato rebasó los 300 mil contagios de Covid-19.





“Llegan con gripa, pero cuando los mandamos a hacer la prueba resultan positivos. Ahorita la recomendación es que si presentan síntomas, se aíslen y se recuperen en casa, para evitar la propagación del virus”.





Vuelve el uso de cubrebocas





En las últimas dos semanas, el uso de cubrebocas ha vuelto a ser obligatorio en establecimientos y por ello la demanda de éstos ha incrementado.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que en el estado nunca se estableció el fin del uso del cubrebocas y por ello ahora debe seguirse utilizando, para hacer frente a la quinta ola de contagios.

“El cubrebocas siempre será una gran ayuda para evitar contagios, no es momento de no usarlo, al contrario, tenemos que seguirlo usando el espacios cerrados, en el transporte público, en donde por alguna circunstancia haya aglomeración de personas, ahí tenemos que usar el cubrebocas”.









Quedan con secuelas por Covid-19





Desde abril de 2020 a la fecha, de las más de 300 mil personas que enfermaron de la Covid-19, 15 mil 110 perdieron la vida.

Hubo quienes lograron vencer al virus SARS-CoV-2, pero quedaron con secuelas de consideración.

Claudia León Hernández, quien se desempeña como asistente administrativa de la oficina de San José Iturbide de Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, contó que de las cinco personas que integran su familia, cuatro contrajeron la Covid-19 y el más afectado fue su esposo, quien incluso estuvo en terapia intensiva y tras más de 12 días hospitalizado logró superar la enfermedad, pero esta dejó secuelas en los pulmones.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, explicó que los contagios de Covid - 19 cambiaron su vida en los diversos ámbitos, tanto familiar como laboral, pues ya vieron la agresividad del virus que tuvo a su esposo intubado y al borde de la muerte casi dos semanas.









Dijo que el primer caso positivo de Covid en su familia fue el de su esposo en abril de 2021 y contó que fueron momentos complicados pues no creyeron que el virus fuera a alcanzar a ningún integrante de su familia, hasta que el estado de salud de su esposo se agravó derivado del coronavirus.

"A él se le complicó mucho, no me tocó a mí vivirlo directamente, pero más que la enfermedad física, las secuelas que te deja esta enfermedad, porque en él sí quedaron secuelas y obviamente les costó adaptarse en cuestiones físicas y a mucha gente se le olvidan de repente las cosas y nosotros como familia y él también principalmente la situación emocional que dejó esta enfermedad fue muy fuerte".





Empleados, los más contagiados





En Guanajuato, los empleados son el sector poblacional que más casos de Covid-19 acumulan actualmente, con 30% de los nueve mil casos activos.









Le siguen los estudiantes, con 12.56% de los casos, y en tercer lugar se ubican las amas de casa, con 6.9% de los contagios y le siguen los obreros, con 5% y los médicos integran la lista, con 4% de los casos.

Daniel Díaz Martínez exhortó a la población a no relajar las medidas sanitarias, pues si bien no se ha considerado volver a confinamientos ni a cerrar giros comerciales, “lo que nos importa que las personas no enferme, no tengan secuelas y lo más importante, no mueran por un descuido; ya tenemos dos años con la enfermedad, hay lecciones aprendidas, sólo es cuestión de aplicarlas para poder ver la luz al final del túnel con esta enfermedad que aún mantiene al mundo con complicaciones”. (Con información de Dylan René y Mauricio Coss/El Sol de Irapuato).