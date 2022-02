Da positivo a Covid-19 Secretario de Salud

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dio a conocer que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión en casi dos años que la pandemia llegó al estado.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Díaz Martínez informó que tras realizarse una prueba para la detección de la Covid-19, ésta dio positivo y por ello se mantendrá en aislamiento preventivo y como marca el protocolo.

"Esta noche me realicé una prueba rápida de rutina y salí positivo al virus Sars-Cov-2. No tengo síntomas y siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, y atenderé los asuntos desde mi hogar de manera virtual" (sic), escribió el Secretario de Salud en su cuenta de Twitter.

Fue en noviembre de 2020 cuando el Secretario de Salud de Guanajuato anunció que dio positivo a la Covid-19 y en aquella ocasión también fue asintomático.

El Secretario de Salud de Guanajuato estuvo en Irapuato, en la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, en donde hubo un evento protocolario encabezado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la Alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García.