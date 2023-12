Cumple Lupita sueño de conocer a Gloria Trevi

Guadalupe Rodríguez, imitadora salmantina, cumplió el sueño de cualquier fanático al subir al escenario de la cantante regiomontana Gloria Trevi, durante el concierto que ofreció en la ciudad de Salamanca; a petición de asistentes que corearon su nombre hasta captar la atención de la intérprete, quien de inmediato la subió al escenario donde la abrazó y bailó junto a Gloria Trevi la canción de “Pelo Suelto”.

Lupita Rodríguez fue una de las primeras fanáticas en llegar a la plaza cívica Miguel Hidalgo caracterizada como Gloria Trevi, tanto fue su emoción que decidió subir una fotografía a sus redes sociales, la cual, desató las burlas entre los internautas con comentarios como "pelos de mona vieja", "se ve muy rara Gloria Trevi ando muy desvelada" "una víctima más de las drogas", sin embargo, hubo otra parte de la audiencia que la defendió, pues consideraron que es otra persona más en busca de cumplir su sueño de conocer a su artista favorito.

Bailó junto a Gloria Trevi.

Tras varias horas de espera finalmente logró conocer a Gloria Trevi y subir al escenario junto con la estrella regiomontana gracias al público que coreo su nombre.

A través de redes sociales, la salmantina agradeció a la población por su apoyo y dedicó este triunfo a su hermano que falleció hace apenas dos meses.

“Muchas gracias a mi Salamanca por su apoyo de verdad, gracias a ustedes y mis fans que me aclamaron y gritaron que me querían arriba, este triunfo es por ustedes sin ustedes no soy nadie, gracias a mi Página domingos familiares y mi productor artístico y representante Jesús Bribiezca a demás de DJ de sonido Ramsés es productor artístico, este triunfa va al cielo ya que mi hermano menor tiene apenas fallecido dos meses”, compartió en su página de facebook.

Esta sería la segunda ocasión en la que se vuelve viral, la primera fue hace años atrás mientras bailaba la canción "Los Luchadores" de La Sonora Santanera en el jardín principal, durante el evento de Domingos Familiares, con el cual se dio a conocer como imitadora de Gloria Trevi.