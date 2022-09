Culmina segunda jornada de vacunación para menores

Luego de tres días de arduo trabajo, personal de salud aplicó la ultima dosis para menores de cinco a 11 años en Salamanca, así fue como finalizó la segunda jornada de vacunación y se logró avanzar en la inmunización de los niños y niñas del municipio.

Local Sigue jornada de vacunación para menores de cinco a 11 años en Salamanca

El sábado arrancó con tres mil dosis por aplicar, sin embargo, fue gracias a la difusión a través de los medios de comunicación como en punto de las 16:49 horas, se vacunó al último niño salmantino de esta jornada.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato, en Salamanca se aplicaron más 21 mil dosis a menores de 5 a 11 años para completar su esquema de vacunación y también a menores rezagos en el mismo rango de edad.

Para este sábado, la fila fue menor a las registradas los dos días anteriores y registro saldo blanco, en contradicción a los sucedido el primer día de vacunación, en el cual dos madres de familia llegaron a los golpes, al alegar que una de ellas se metió a la fila, lo que provocó la molestia de la otra y terminó en un conato de bronca.

En esta ocasión, el acceso al gimnasio Lázaro Cárdenas se efectuó de manera tranquila y ordenada, e inclusive los padres de familia, señalaron una gran afluencia este sábado, “el día de ayer viene a darme una vuelta por el modulo de vacunación, pero al ver que la fila era extremadamente larga, preferimos no exponer a nuestros niños y traerlos hasta el día de hoy, con el riesgo incluso de que ya no alcanzarán, pero prefiramos que no sufrieran tantas horas en el sol y regresamos el día de hoy”, dijo Jorge Hernández, padre de familia.

El pasado miércoles, el Gobierno Federal envió 265 mil 230 vacunas contra el COVID-19 de la marca Pfizer pediátricas para 22 municipios de Guanajuato, de esa cifra, 10 mil 200 se mandaron para aplicar el jueves en Salamanca, pero debido a la buena respuesta, la secretaría de Salud de Guanajuato, anunció que tenían en reguardo 10 mil 800 dosis más, que se comenzarían aplicar el viernes, lo que dio finalmente un total de 21 mil vacunas para el municipio y así abastecer la demanda de la gente.