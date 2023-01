Cuatro generaciones dedicados a la creación de la Rosca de Reyes

Mario Páramo continúa con el legado de la fabricación de Rosca de Reyes, siendo esta la cuarta generación de la familia que se dedica a la fabricación de pan, por más de 50 años en la colonia Infonavit 1.

Con un oficio de la elaboración de pan y con una historia de más de 50 años, y siendo actualmente la cuarta generación, Mario Páramo, en compañía de sus hijos, se han dedicado a la elaboración de panes tradicionales y de ocasión, como lo es el pan de muerto y en esta ocasión siendo la Rosca de Reyes.

Mario Páramo comentó que la elaboración de la Rosca de Reyes ha tenido un incremento en el costo de la materia prima, lo que ha generado que esto incremente el costo al público y desde días antes nos han apartado.

“Desde antes tuvimos un incremento de la materia prima, las harinas, mantequilla, ate rojo y verde, fruta, pero a pesar del incremento debemos de mantener la esencia en nuestros productos para que la gente nos siga confiando en nosotros y tener la sazón que nos ha destacado durante estos 50 años dedicados a este oficio”, enfatizó.

Habitantes de la colonia Infonavit 1 y colonias cercanas, conocen la trayectoria de la familia del Mario Páramo, y han sido consumidores frecuentes a los panes que se dedican a laborar día a día. A pesar de la lesión que presenta Mario no le ha impedido poder dejar su oficio de lado.

“Por un descuido se me hizo una lesión en el brazo derecho, pero no por ello voy a dejar de hacer lo que más me apasiona, y con el apoyo de mis hijos, sacaremos adelante los trabajos que tenemos pendientes para que las familias puedan disfrutar de esta Rosca de Reyes”, añadió.

Con el actual incremento en el precio de la materia prima, el costo de la Rosca de Reyes grande es cercano a los 300 pesos, mientras que la mediana se encuentra a 180 pesos.