Crédito para Guanajuato es para compensar lo que falta: Román Cifuentes

León, Gto.- El empréstito que planea solicitar el gobierno del estado por cinco mil millones de pesos, es un mecanismo para compensar lo que la federación dejará de enviar a Guanajuato, porque “Morena traicionó a los guanajuatenses”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes.





“El poder legislativo a nivel federal, con esa mayoría oprobiosa de Morena renunció a su facultad de revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación, determinar prioridades, canalizar recursos; pudieron haber atendido prioridades del presidente pero también debieron haber escuchado a los estados, a los municipios, a los sectores de la sociedad que están pidiendo precisamente que no se les deje desprotegidos”, externó.

Cifuentes Negrete agregó, “¿Qué fue lo que hicieron? Le dieron la espalda, traicionaron a los guanajuatenses y se pusieron de tapete y le dijeron al presidente de la república ´hágase señor su voluntad, vuelva el centralismo, vuelva el presidencialismo, muera el federalismo; señor presidente tenga todos los recursos´. Esto fue”

Manifestó que la deuda solicitada por el gobierno estatal es “para compensar aquello que falta, porque el gobierno federal le ha dado la espalda a los guanajuatenses, porque traicionaron a los guanajuatenses, le quitaron recursos a los estados, a los municipios y los estados y municipios no se pueden detener”.





Reiteró que ”traicionaron la oportunidad de darle más recursos a los estados en materia de salud, para la reactivación de sectores económicos; sencillamente hicieron como en los más viejos tiempos del oscurantismo priista eso y ya se quedó corto, porque esta mayoría de Morena ha superado todo con eso” y mencionó los Fondos de fortalecimiento para la seguridad, el Metropolitano y el de infraestructura, como ejemplos.

Román Cifuentes destacó que el empréstito se pueda solicitar, pues “tenemos un esquema de finanzas sanas, con una administración sana y positiva. Tenemos buenas calificaciones de las calificadoras porque en el estado hay un buen manejo de finanzas, porque tienes esta capacidad, porque has manejado tus recursos de manera responsable y por eso te puedo ayudar, dicen las calificadoras”.

Por otro lado, el dirigente del PAN en Guanajuato recordó el tema de que la justicia española investiga sobre una alianza entre el partido Podemos de aquel país y Morena, por desvío de recursos con fines electorales.









“Ya habíamos señalado el posible lavado de dinero que estuvo manejando el hermano del presidente López Obrador y ahora nuevamente se denuncia que el partido español Podemos y Morena estuvieron utilizando un mecanismo similar a la estafa maestra, precisamente para apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

Añadió que “no podemos quedarnos callados, venimos exigir a la Fiscalía General de la República que abra una carpeta de investigación, que se llegue a fondo; la Fiscalía no puede quedarse callada no, puede seguir una línea de no decir pío; ni pío”, haciendo alusión al hermano del presidente de la República.

Mencionó que si esas denuncias “fueran contra otra autoridad, ya estuviéramos viendo al presidente de la república rasgándose las vestiduras, pero no; la postura es diferente al amparo del poder, al amparo de la comodidad del pontificado que hace todos los días con sus conferencias mañaneras”.