Crecen inversiones con nearshoring

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), dio a conocer que se prevé que durante 2023 el país reciba 11 mil millones de dólares en nuevas inversiones gracias al nearshoring, práctica que, de acuerdo con Víctor Macías Paredes, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) región Centro Bajío Occidente, ha tomado más fuerza en los últimos años, después de la crisis económica provocada por la COVID-19, debido a que se reducen costos, tiempos y se aprovecha la red del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá.





Además, se fomenta la interconexión de mercados a nivel global, promueve la inversión extranjera, ayuda a que en Guanajuato se invierta en nuevas plantas automotrices y parques industriales, factor que promueve la generación de empleos y la recuperación económica.





El nearshoring reduce costo, tiempo y aprovecha la red del T-MEC.





De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Nearshoring abonaría para América Latina y el Caribe en el corto y mediano plazo cerca de 78 mil millones de dólares en exportaciones, de las cuales 64 mil millones serían en el comercio de bienes y 14 mil millones en servicios, lo que ayudaría a México en su economía al exportar la cantidad de 35 mil 278 millones de dólares.





A detalle, Macías Paredes comentó que el detonante principal para el acercamiento de empresas a nivel global hacia el país fue, por una parte, la COVID-19 después de eso “muchas empresas pensaron que no debían tener toda su mano de obra en ciertos países de Asia o de algunas otras partes de Europa del Este y decidieron venirse a México, obviamente atacando al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos, y dentro de esto, yo creo que la segunda oportunidad es la firma del nuevo T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá”.

“A raíz de eso se hizo ese detonante por el libre gravamen de aranceles, los ad valorem, todo lo que regulen los impuestos de importación y exportación entre los tres países, sería como una zona libre, claro, algunos van a ir reduciendo el porcentaje de arancel o de impuesto que se cobra hasta llegar a cero como era el TLC anteriormente, aquí ya con nuevas regulaciones que conllevan a temas de salud, de norma 035, a tema de sindicatos y todo esto va un poquito más estructurado para que empresas de todo el mundo puedan venirse a instalar obviamente a México”.

En el país, dijo, Guanajuato es uno de los estados más fuertes y grandes en este tema, ya que es un punto neurálgico de logística que cuenta con personal capacitado dentro de todas las zonas que se encuentran dentro del corredor industrial.

“Han llegado alrededor de 30 a 40 empresas al estado, no solo por el nearshoring, sino también por el TLC. Las que se vienen es un número indeterminado, ojalá sean muchas, pero a veces también es malo que se concentren en un solo lugar, corredor y estado, porque empieza a existir mucha rotación de personal”.

“Lo vimos con Tesla, estaba también Guanajuato compitiendo, pero ya había adelantos en cuanto a toda la capacitación que tenía Nuevo León, Guanajuato no se queda atrás en el tema automotriz, ya tenemos siete armadoras, también le estamos apostando al tema aeroespacial, que es mucho más específico en muchos temas y al tema de logística que es lo que le está apostando Celaya con el Puerto Intermodal para poder mover mercancía de todo tipo”.





Explicó que el nearshoring no solo es que llegue una empresa, sino que, por ejemplo, si existe una empresa automotriz que ya le apostó en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país, pueda apostarle después a esta zona abriendo una línea para coches eléctricos, acción que generaría más confianza en las empresas nacionales o extranjeras, las cuales se interesarían en instalarse en el área del corredor industrial.

Algo que también impulsa las nuevas inversiones, aseguró, es la política pública, en este caso, la mentefactura, la cual es impulsada por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la cual ayuda a no irse tanto por la mano de obra, sino por la creación de nuevos diseños.

Ejemplificó que “cuando un joven entra a una nueva empresa va a conocer las dificultades que tienen una línea de producción y con el desarrollo de su mentefactura, podrá hacer una mejora continua en diseño y en muchas cosas para crear algo nuevo o disruptivo. Eso ayuda a que tengas un mejor salario, que vayas aumentando de nivel dentro de esa empresa y eso es lo que se va a ir mejorando ese ingreso per cápita de los colaboradores o trabajadores que estamos en el estado de Guanajuato”.

Destacó que para que exista nearshoring se necesita un acercamiento y relocalización de las empresas a México y cualquiera de sus estados, también es necesario que se tenga un lugar dónde instalarse, energías renovables y capacitación.

En este punto, detalló que lo primero es tener la tierra, es decir, en dónde instalarse, después lo importante para las empresas es lo energético, porque quienes vienen a instalarse no solo necesitan energía de ciclo combinado con combustóleo y gas, sino que sea sustentable.

“Estas empresas necesitan que sea energía 100% renovable, eólica, solar, de agua, hidroeléctricas, porque deben tener ese sello de socialmente responsables, es parte de su producción para tener estándares o certificaciones internacionales y en estos momentos el gobierno federal está tapando esa situación”.

“Ahorita con las 13 plantas de Iberdrola, las cuales ya existían y que no se compraron, sino que es un fideicomiso son de ciclo combinado. La problemática es que nada más llegan al 49% de producción de Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue habiendo el 50% o 51% de producción privada, entonces, por qué no da chance, si la secretaría de energía o la CFE no tienen los recursos suficientes para implementar o crear nuevas tecnologías, hacer nuevas plantas hidroeléctricas, eólicas o solares que deje que la iniciativa privada lo haga, obviamente todo conlleva un impuesto y eso le sirve al estado”.

Con energías limpias, destacó, se tiene un generador para que haya una relocalización en México. “Actualmente, en Guanajuato se requieren cerca de 60 a 70 mil empleos al año, pero esta cifra puede llegar a 100 mil empleos si se logra que más empresas inviertan con la calidad de socialmente responsable”.

Finalmente, mencionó que para que exista nearshoring, se necesita como tercera cosa importante la capacitación de los colaboradores, de la gente que va a trabajar en las empresas, las cuales dijo, no necesariamente deben tener una gran carrera o ingeniería, sino que ya hayan trabajado dentro del medio automotriz, aeroespacial o algún otro sector o industria, para que tengan la preparación para poder integrarse a las nuevas empresas y no se queden sin trabajo.