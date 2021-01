Crece el número de servicios funerarios por Covid-19 y homicidios dolosos

Las funerarias en la ciudad reportaron un incremento en el registro de servicios de hasta un 80% durante el 2020, debido a la pandemia por Covid-19 y pronostican que el índice de fallecimientos por el alto contacto social que generaron las reuniones de festejos de Navidad y Año Nuevo tendrá un repunte en los próximos.

Se espera un repunte en el número de contagios y muertes derivado de las aglomeraciones que se generaron en los festejos de diciembre.

“Definitivamente por las reuniones que se generaron los días 24 y 31 de diciembre el número de muertes se expandirá. Nosotros llevamos estadísticas de las defunciones y tan sólo el fin de semana pasado fallecieron varias y dentro de unos días más se reflejará en un aumento”, dijo Oswaldo, propietario de una funeraria de la ciudad.

Manifestó que a las autoridades gubernamentales no les favorece dar a conocer las cifras exactas para no crear pánico, sin embargo el número de contagios ha sido mucho mayor y por consecuencia el índice de mortalidad, no sólo por Covid-19, sino además por el alza en la incidencia de homicidios dolosos.

“En lo que respecta a esta ciudad subió un 80%. Es mucho, mucho muy difícil por los temas del Covid y asesinatos además de las muertes naturales...”, dijo el empresario.

Informó que durante el 2019 se atendieron en promedio mensual 74 inhumaciones y durante la pandemia se incrementó hasta 133 en el mismo lapso, “sólo que las autoridades no quieren que se sepa porque la gente se paniquea”.

Criticó el que durante los festejos de Navidad y Año Nuevo se hayan realizado muchas reuniones multitudinarias, incluso con grupos musicales en algunas comunidades del medio rural lo que expuso a la ciudadanía a un mayor contacto y en consecuencia al riesgo de una mayor transmisión comunitaria.

Esto, además de los cientos de connacionales radicados en el extranjero que llegan cada fin de año a este municipio para visitar a sus familias, lo cual genera un mayor riesgo entre la población sana.

“Ahorita llega mucha gente de Estados Unidos que se vienen a ver a sus familiares. Habrá un contagiadero. Se pueden ver muchas camionetas americanas, carros... se ve el estilo de la ropa... se sabe vienen de fuera por su tiple”, finalizó.