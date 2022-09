Coordinan estado y municipios protección a policías

Tras los ataques en contra de oficiales de policía en el estado, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López mencionó que algunos municipios han solicitado activar protocolos de protección a elementos agredidos, cuya causa afirmó ha sido a consecuencia del cumplimiento de su deber y no por nexos con grupos delictivos.

En este contexto durante el presente año al menos en Salamanca un oficial perdió la vida en el municipio de Valle de Santiago, mientras que otro fue privado de su libertad en Irapuato, mismo que horas después fue liberado sin daños aparentemente.

Ante esta situación, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública externó que el apoyo que proporciona el estado se rige principalmente, “en una comunicación permanente que ha demostrado el trabajo en favor de las y los policías (…) para que en dado caso de que exista una amenaza nosotros trabajar en conjunto, en primera instancia y el primer punto básico es la denuncia ante el Ministerio Público para genenerar además precedente de esta conducta que pudiera ser en ocasiones una amenaza sin una posibilidad de daño, pero que también hay que denunciarla”.

En este sentido destacó que este porcentaje bajo de deserción es derivado de que los policías saben que están respaldados por el estado.

Agregó que a pesar de los ataques no se ha dado deserción ni bajas, al contrario, la encuesta de percepción policial, muestra que el 80% de las y los policías no planean renunciar, cuando se da la intención de renunciar, es en su mayoría por condiciones de la corporación, más no por riesgo del trabajo.

“Afortunadamente no hemos tenido deserciones, prácticamente el 80% de las y los policías no tienen la intención de renunciar, cuando así lo han pensado tiene que ver con condiciones de la corporación, por ejemplo mandos, a lo mejor algún maltrato o falta de condiciones que por un tema de riesgo es mínimo”.

Respecto a los municipios que han solicitado la intervención del estado, Huett López argumentó que para efectos de salvaguardar la integridad de los elementos, esa información debe mantenerse confidencial.

“Es confidencial por lo mismo de la información que hay que salvaguardar la integridad de las y los policías (estos ataques) han sido por el cumplimiento del deber que se les busca, dicho en términos coloquiales que le bajen a la chamba o al nivel de resultados que están dando y buzcan generar este tipo de amenazas”, concluyó.