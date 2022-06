Complican ataques contra policías reclutamiento de nuevos oficiales en Salamanca

Los ataques en contra de oficiales de policía en el estado han complicado la convocatoria de nuevos aspirantes a la academia de seguridad pública, debido al temor al alto riesgo que conlleva la carrera policial, aunado a que la corporación en salamanca se encuentra en reconstrucción desde 2019 y se cuenta apenas con poco más de 110 elementos operativos, para atender las necesidades de una población cercana a los 300 mil habitantes.

En el caso de Salamanca, el presidente municipal César Prieto reconoció que el riesgo es latente, sin embargo, dijo que al contar con una corporación limpia y mediante el acercamiento con los oficiales en algunos cambios de turno, se les ha pedido dar a conocer cualquier tipo de amenaza para activar los protocolos correspondientes, así como solicitar el apoyo del estado y la federación para evitar que se les pueda hacer un daño a ellos o a sus familias.

“El riesgo existe, es latente, porque obviamente ellos se dedican a este tema, afortunadamente hasta el momento se manejado una corporación limpia, una corporación que ha estado muy unida y en el caso e Irapuato es lamentable como se está actuando en contra de los policías, que al final del día son elementos que dan la cara por los ciudadanos y tendríamos que ver mecanismos para proteger (…) la inseguridad en el estado de Guanajuato es un tema complicado que se tiene que trabajar de la mano con la ciudadanía, pero también dándoles protección a los elementos de policía”, externó.

A pesar de ello, el mandatario salmantino reconoció que la fuerza policial aún es muy débil en Salamanca debido a los pocos elementos con los que se cuenta luego de que en 2018 desapareciera la corporación y resurgiera un año después con la incorporación de apenas 30 nuevos elementos.

“Nuestra policía es muy pequeña, sabemos que en 2018 padecimos una situación muy grave en el municipio, se decidió desaparecer la policía, se hizo un mando único, la administración pasada tuvo el atino de este proceso para recuperar nuestra propia policía y es un proceso lento por el tema de los exámenes de control y confianza, por la Academia que tiene que seguir un proceso de seis meses”, agregó.

Sin embargo, los ataques en contra de policías en el estado han repercutido en la convocatoria de nuevos aspirantes a integrar las filas de la dirección de Seguridad Pública al menos en lo que respecta a Salamanca; “si hay un miedo, por la propia actividad realizan de salir a patrullar con los pocos elementos que se tienen, afortunadamente con la Guardia Nacional nos vemos más fuerte, si no fuera por ellos, hoy salamanca tendría una situación totalmente distinta, no puedo decir que no hay miedo, porque lo que pasa en Irapuato, Celaya, en estado, en el país, no queremos que pase en Salamanca, si hay un miedo y eso inhibe que las personas quieran ser policías en el estado de Guanajuato”.

Una corporación sin nexos con la delincuencia





Al ser cuestionado si existen elementos de policía estuviesen coludidos con grupos del crimen organizado, César Prieto descartó esa posibilidad, no obstante, destacó la importancia de realizar un diagnostico al interior y verificar esta situación con los exámenes de control y confianza, “para evitar precisamente que haya una infiltración de otros intereses en nuestra corporación, hasta este momento creo es una corporación sana, unida, pero no hay que bajar la guardia porque se puede dar”, concluyó.