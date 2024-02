Convoca Libia a panistas a frenar la destrucción de las instituciones desde Guanajuato

León, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura, convocó a las redes panistas a defender la democracia e impedir que se mantengan las prácticas que destruyen instituciones.

Durante la Ceremonia de Toma de Protesta de la Estructura PAN Guanajuato, reconoció que a los panistas se les cuecen las habas para ir en busca del voto a partir del próximo viernes a la media noche, y mantener la hegemonía del PAN otro sexenio, esto luego de 32 años ininterrumpidos.

"Vamos Unidos, la responsabilidad que hoy tenemos es muy grande porque se trata de nuestros hijos, de su futuro, no hay pretexto, no nos vamos a quedar sentados y cruzados de brazos, lo que está en juego va más allá de una elección, es el futuro que queremos para nuestros hijos, es el futuro de las libertades, de oportunidades donde construyamos juntos la paz, la seguridad y juntos trabajemos por este Guanajuato que tanto queremos el cual nos ha llenado de orgullo".

"Estoy segura que todos estamos listos y ansiosos para salir a la elección, ya se nos cuecen las habas por salir a las calles y conquistar a los ciudadanos, lo más importante que nos han dado los ciudadanos durante 32 años ha sido su confianza, quiero invitarlos a que refrendemos esa confianza y no va gratis, hay que ganársela, ir por ella, comprometernos y trabajar duro", dijo.

Cortesía

Agregó que tiene un gran ejército azul que durante muchos años ha sido el corazón del PAN en Guanajuato.

"Quiénes somos de aquí nos sentimos orgullosos de este panismo que está vivo, vigente generoso y apasionado, ser panista de Guanajuato es doble motivo de orgullo".

"Tenemos una cita con la historia, aquí en Guanajuato nunca le ha quedado a deber a este país, Guanajuato va a sacar la casta, la gente tiene muy claro que el esfuerzo la dedicación el trabajo en equipo es lo que nos hace salir adelante, aquí no nos gustan las dádivas, la censura, todas aquellas prácticas que destruyen las instituciones, aquí le apostamos a la participación ciudadana, a ir de la mano de la sociedad, a la igualdad, al respeto a la construcción y al diálogo, la reconciliación que tanto le hace falta a este país".

Declaró que las mujeres ahora tienen el compromiso del triunfo panista en Guanajuato.

"Vamos a dar ejemplo de ello en Guanajuato, yo me comprometo con ustedes y me siento muy orgullosa porque por primera vez una mujer nos va a representar a todas, se trata de todas juntas trabajando por el reconocimiento de nuestros derechos, por trabajar hombro a hombro, mano a mano para construir este estado que tanto nos llena de emoción, de orgullo. No me queda duda que Guanajuato va a refrendar el triunfo, vamos a lograr llegar la meta y lo haremos con el firme propósito de seguir haciendo de este el mejor estado de nuestro país", concluyó.