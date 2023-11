Convoca INE a colaborar como capacitador y supervisor electoral

De cara al proceso electoral 2023-2024, el Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que se cuenta con 170 vacantes para el reclutamiento y contratación de Capacitador Asistente Electoral y Supervisor Electoral, quienes trabajarán en los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino rosas y Villagrán, pertenecientes al 08 Distrito Electoral.

Con el fin de cumplir con las atribuciones sobre la integración e instalación de las mesas directivas de casilla para el día 02 de junio de 2024, fecha de la Jornada Electoral, en la que se celebrarán las elecciones federales y locales en Guanajuato; Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que está abierta la convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de Capacitador Asistente Electoral (CAE) y de Supervisor Electoral, los cuales realizarán sus actividades en el ámbito geográfico del 08 Distrito Electoral Federal (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán).

Con un total de 170 plazas en total, donde 146 de ellas son para CAE y 24 de ellas para Supervisor, se busca llevar a cabo un proceso de selección de personal, el cual consta de tres etapas. Las etapas que se cuenta son el registro en línea, aplicación de evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes y una entrevista.

Las actividades que desarrollarán cada una de las figuras, para el puesto de Supervisor Electoral corresponden a la coordinación, apoyo y verificación de actividades de capacitación y asistencia electoral en el campo que realizan las y los capacitadores-asistentes electorales bajo su responsabilidad.

Además de dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado para la ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y la operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, así como de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales, entre otras actividades.

Mientras que el puesto de Capacitador Asistente Electoral, se encarga de visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada. También se encargan de entregar el nombramiento a las y los ciudadanos designados funcionarios de casilla y proporcionarles los conocimientos necesarios para que realicen correctamente sus actividades el día de la Jornada Electoral.

Además de garantizar la instalación y el funcionamiento de las casillas el día de la elección. Informar sobre el desarrollo de la Jornada Electoral y apoyar en la operación y el funcionamiento de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales, entre otras actividades.

Dentro de los requisitos legales para ambos puestos, es necesario contar con credencial para votar vigente o comprobante de trámite; Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios; no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral, en el último año; No haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años; y Completar la Solicitud y adjuntar la documentación correspondiente a través del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en línea.

Tanto en los términos administrativos, es tener cuenta de correo electrónico personal, válida y vigente; acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización; comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses (recibo de luz, teléfono, predial, constancia de residencia, etcétera); comprobante o constancia de estudios (no tira de materias) que acredite al menos el nivel educativo de secundaria, visualizar la cápsula de inducción disponible en el sistema de Reclutamiento de SE y CAE en línea.

El último día para registrarse en línea y participar en la convocatoria es el 28 de noviembre, accediendo a la dirección electrónica https://reclutamientoseycae.ine.mx o bien, accediendo a la página electrónica del Instituto Nacional Electoral, https://www.ine.mx desde la cual también pueden acceder para el registro.