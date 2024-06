Convoca a familiares víctimas de negligencia a sumarse a marcha pacífica para exigir un mejor servicio médico

Con un sentimiento de impotencia, Ericka Jiménez pide a las autoridades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), investigar y no dejar impune la presunta negligencia médica que terminó con la vida de su pequeño hijo de tan solo cuatro meses de edad; la madre narró para El Sol de Salamanca la angustia y agonía que vivió las últimas horas que vivió su pequeño el pasado 31 de mayo de este 2024, al interior del Hospital General de Zona No. 3, en donde el personal al confundir la edad del menor pudo haber suministrado dosis y medicamentos que pudieron deteriorar su salud.

De acuerdo a su madre, Erick Gael era un bebé sano, que asistía ya a la guardería, además de que no había presentado alguna enfermedad que hubiera puesto en riesgo su vida, a pesar de ello, su pequeño partió de este mundo horas antes de cumplir sus cuatro meses de edad.

“El 31 de mayo alrededor de las siete de la mañana lleve a mi bebé al IMSS, fui la primera en llegar, me pasaron de inmediato, lo que me dijeron fue que lo bañara, me atendió la pediatra Vallejo (…) iba por temperatura y dolor de garganta, sin embargo, lo bañamos y lo acostamos, después me dijo que el bebé estaba cansado que lo dejara dormir, yo no veía bien, así pasó el tiempo y no me le hicieron nada, me lo da de alta como a las 11:30, yo le dije por qué si no está bien, me dijo que estaba normal, me dio una receta donde me anotó que le diera gotitas de espaven y motrin y que con eso se le iba quitar”, externó.

A pesar de esta situación,optó por no salir dely esperar el cambio de turno para que otros doctores observaran las condiciones en que se encontraba su hijo;, recordó.

Si bien,es consciente que a través de una marcha o la exigencia de justicia no se podrá resolver la pérdida de su hijo, sin embargo, dijo que el visibilizar este tipo de conductas y malas atenciones, debe obligar a estar más pendiente de la capacitación del personal médico, así como el trato que se le da a los derechohabientes.indicó.Despierta Gael, contesté por qué si tiene cuatro meses,me respondió la enfermera, entonces hubo muchas equivocaciones ahí, no sé qué dosis le hayan dado y después hasta volvió el pediatra a preguntarme si mi bebé no tenía 12 meses,, concluyó.La marchaA través deconvocó a una marcha pacífica a quienes han padecido una situación similar a sumarse, para exigir justicia, el contingente partirá en punto de las nueve de la mañana de este miércoles de plaza cívicaen la zona centro, hacía las instalaciones del