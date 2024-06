Salmantinos se unen para apoyar a jóvenes con cáncer

Al ser una enfermedad silenciosa y en ocasiones con desenlaces fatales, la presencia del cáncer infantil ha estado presenten en el municipio de Salamanca.

Giovanni López, de la comunidad Meza de Aguirre, quien a sus siete años enfrenta Linfoma de Hodgkin en su brazo derecho, y Brandon Jesús, de la colonia Infonavit 3, de 11 años y a quien le detectaron un tumor y espera poder continuar con su tratamiento para poder ayudar a su abuela con un negocio familiar, son dos nuevos casos que se han conocido en Salamanca y para quienes se les busca apoyo.

“Mi hijo tiene cáncer, aunque la enfermedad es Linfoma de Hodgkin, él comenzó con el cáncer hace dos años, en octubre del 2022.”

“Él era un niño feliz, brincaba, corría y un día de repente le salió un ganglio que le salió en el brazo derecho y entonces lo llevé al centro de salud y al hacer una biopsia se detectaron unas células cancerígenas y ya lo mandaron a León y ahí con los oncólogos lo mandaron a analizar en Monterrey y ahí se confirmó que era un linfoma y desde ese entonces comenzó con las quimioterapias”, explicó Martha Yulisa Núñez Zúñiga, madre de Giovanni López.

Posterior a su tratamiento, se le comenzó a realizar estudios para saber el avance del cáncer, el cual hasta la fecha no ha tenido un avance. Su madre comentó que al realizar una segunda biopsia se le detectó otro ganglio en una zona axilar en el brazo derecho, el cual fue retirado pero todavía le queda uno.

“Con las quimioterapias, la doctora quiere que las células ya no estén activas y poder iniciar con radiaciones y se le quite; nosotros vivimos en El Estanco y estamos retirados de Salamanca, no tenemos transporte de manera seguida y el último camión que sale es a las tres y media y yo para irme a León es que mi esposo me lleve o tomar un camión con rumbo al municipio y lo que él tiene, aunque sea por fiebre o lo que sea, no me lo atienden y todo tiene que ser hasta León; una vez lo traje al municipio y no me lo pudieron atender, porque no saben qué medicamento le están colocando; incluso hubo ocasiones en donde me toca ir a León hasta dos veces en el mismo día, una vez lo lleve y me lo dieron de alta a las seis de la tarde y llegué a Salamanca a las ocho de la noche y otra vez a las 11 de la noche me lo tuve que llevar y regresé hasta las cuatro de la mañana a Salamanca”, explicó.

La mamá de José Giovanni López comentó que hay quimioterapias que no han llegado y se las aplican al final del tratamiento.

“Cuando ha estado internado por fiebre u otra enfermedad, es un gasto o cuando no puede hacer del baño tengo que gastar en medicamentos o cuando se deshidrata tengo que comprar medicamentos que el gobierno no maneja y los tengo que comprar por fuera”.

A inicios de año, la Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que en el municipio de Salamanca y en los cinco municipios correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria se llevó a cabo la aplicación de 181 mil 387 cédulas de evaluación a menores de edad para identificar sospecha de cáncer infantil.

Del total de las cédulas 224 fueron referencias por sospecha, además de llevarse a cabo 134 mil 241 sesiones y talleres tanto a madres y padres de familia con el objetivo de que tengan la información pertinente sobre los síntomas del cáncer infantil.

Por ello, para quienes deseen sumarse al apoyo, su familia compartió el número de WhatsApp 4641654208 y el número de cuenta de BanCoppel 4169161428142102.

Todo el apoyo

En este mismo sentido, el salmantino Christian Corcuera, fundador de la asociación “Raíces de Amor”, la cual se encarga de apoyar a niños con cáncer, platicó a El Sol de Salamanca sobre el caso del joven Brandon Jesús Espinoza Dueñas, de 11 años, quien ha sido detectado con cáncer. El jóven salmantino, a pesar de su diagnóstico, sigue con fortaleza y disfruta su juventud como lo es salir a dar la vuelta en bicicleta y pasar un rato de esparcimiento con sus amigos.

“Brandon tenía dos tumores y, tras operarlo, evitaron los tumores, pero todavía tiene un año más de quimioterapias y medicinas para evitar que se vuelva a presentar el problema, tuve la fortuna de conocerlo y es un amor de niño, estaré al pendiente de él, se que la gente me apoyará en poder ayudarlo”, explicó Christian Corcuera.

Por su parte, Mayra Alejandra Dueñas Acosta, madre de Brandon, platicó que el niño tiene carcinoma adrenocortical, el mes pasado terminó con sus ocho ciclos de quimioterapia, pero todavía está cansado.

“Al principio no sabíamos que era por el tumor que tenía, él comía normal, pero de un momento comenzó a hincharse, lo pusimos a dieta, pensando que podría ser por lo mismo de la ingesta de alimentos, posteriormente le comenzó a salir acné, manchas en el cuello rodillas codos y en sus axilas; un domingo seis de agosto empieza a tener mucha hambre y luego dice que necesita descansar, porque le duele su cabeza y a los 10 minutos comenta que ya no puede ver y lo trasladan a una clínica particular y al verlo no tiene movilidad del cuerpo y al llegar a seguro de Salamanca, comienza a convulsionar y me lo llevé a Irapuato e igualmente convulsionó cinco veces”.

A su vez, Brandon explicó que para poder solventar los gastos y lo que se presente en las atenciones de su enfermedad, tienen un negocio entre mis abuelitos y yo en donde vendemos frutas y verduras en la calle Panorama con el numeral 190.

“Mi sueño de grande es ser doctor o militar para poder salvar a otros niños y militar el poder salvar a la gente; me gusta jugar, ver la televisión, y salir en bicicleta. Uno de mis sueños es poder ir a la estación de bomberos y conocer un poco de lo que hacen y poder ser bombero por un día, además de ir a Guanajuato para poder conocer a mi artista favorito que es Santa Fe Klan”, concluyó Brandon Jesús