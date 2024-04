Concluyó la aplicación de la vacuna antirrábica para perros y gatos

La Jurisdicción Sanitaria V concluyó la jornada de vacunación antirrábica antes de la flecha establecida, cumpliendo con la meta jurisdiccional establecida para los seis municipios.





“La jornada nacional de vacunación antirrábica canina y felina 2024 ha sido muy exitosa este año, no ha sido la excepción a comparación de años pasados, como bien saben iniciamos el día 14 y concluir hasta el día 20 del presente mes, prácticamente para el mismo 14 de ocho de la mañana hasta las 4 de la tarde se logró por arriba del 50% de aplicación en cuanto a la meta de total jurisdiccional.

El lema de esta campaña fue por tu salud y la de tu familia, vacuna a tus perros y gatos contra la rabia. Desde antier hemos completado 103 mil dosis, porque en algunos municipios fue una dispersión grande y nos cuesta trabajo complementar algunas zonas rurales”, explicó Juan Jesús Martínez García, director de la Jurisdicción Sanitaria V.









Martínez García, indicó que en lo general fue una jornada de vacunación antirrábica fructífera. Por otro lado el director de la Jurisdicción Sanitaria V abordó el tema de los fallecimientos de perros por la aplicación de la vacuna antirrábica.

“Lo que si nosotros sabemos, no somos veterinarios pero lo que sí sabemos es que la vacuna que estamos aplicando se llama RABIFA, es una vacuna alemana, la cual es una de las mejores vacunas contra la rabia; este biológico es un virus inactivado y que debido a sus características ha sido uno de los biológicos más utilizados en el mundo para poder hacer estas campañas masivas de la erradicación del virus de la rabia.

Después de la inquietud que manifestaba la gente, en relación a la vacunación de los perros y gatos es que puede haber inflamación como en todas las vacunas, es más complicado que un perrito llore o lo sense de la misma manera que un ser humano y puede haber un aumento en la sensibilidad y desaparecer en un lapso de seis a ocho horas, se pueden presentar algunos casos de febrícula en algunos perritos después de la vacuna y lo más importante en estos casos es ir con nuestro veterinario de confianza”, explicó.









En este sentido, refirió que los casos que se dieron a conocer sobre el fallecimiento de perros por la aplicación de la vacuna, señaló que no existieron datos de ningún fallecimiento dentro de la jurisdicción Sanitaria V.

“Lo que sí es cierto es que sí han habido casos en donde puede presentarse una anafilaxia como nos lo comentó el presidente del colegio de veterinarios. La anafilaxia es una reacción alérgica a algún componente de la vacuna, no al virus; en el caso de las dos personas que aparentemente hicieron una notificación privada, cabe destacar que no existió datos de ninguna anafilaxia toda vez que fue días después de la aplicación del biológico, por eso nosotros consideramos que no existe relación, claro está que si quisiéramos saber esto, tendríamos que hacer un estudio patológico en los tejidos de los animalitos, pero evidentemente no es algo realmente común”, estableció.