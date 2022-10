Aprobada donación de terreno para construcción de Hospital Regional

Con 14 votos a favor se aprobó el dictamen para la donación del terreno a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el marco de la vigésima sesión ordinaria; para tal efecto se otorgó un período de cuatro años para el inicio de la obra, en caso contrario se realizará la reversión de la donación.

En entrevista, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, destacó que este predio a diferencia de los propuestos por los demás municipios interesados en el nosocomio, cuenta con la mayoría de las especificaciones que marcó el Seguro Social, además de que su costo fue del 50% menos del valor comercial, a pesar de que no reveló la cifra.

"Tuvimos el ejercicio donde se desafectó y se llevó a cabo la donación a favor del Seguro Social, va depender de que el Consejo Directivo de este instituto apruebe y reciba la donación del predio y, en su momento, hagan lo conducente para realizarlo, que tiene que pasar por un proceso de presupuesto y de ejecución, que al final un hospital de esta naturaleza tiene más de 50 años que no se construye, hay un déficit importante, esta donación es un primer paso, tenemos que hacer las gestiones para que se pueda construir lo más rápido posible", indicó.

Local Cuenta Salamanca con el terreno mejor calificado para hospital del IMSS

Respecto al dictamen, el mandatario señaló que se realizaron algunos ajustes, en los que se estableció que si en cuatro años no se concreta se realizará la reversión de la donación para recuperar el predio. "También dejamos una cláusula con la posibilidad de que el siguiente Ayuntamiento, en caso de que no se concrete en esta administración, el siguiente Ayuntamiento tenga la facultad de que, por acuerdo de mayoría calificada, poner otros cuatro años más para que se pueda concretar".

Aunado a ello, César Prieto argumentó que este predio se calificó como la mejor opción en el estado, por lo que existe una gran posibilidad de que el Hospital Regional de 260 cama se construya en Salamanca. “Es un terreno que está super bien ubicado y tiene un potencial para lo que quieran, se vendió por debajo del valor comercial".

Incierta construcción de unidad de medicina familiar

A pesar de que el presupuesto de egresos del 2022 contempla el recurso para la Unidad de Medicina Familiar, que se ubicará en la colonia Salamanca Villa 400, su construcción luce incierto, debido a que el terreno para ello se encuentra en condiciones de baldío; tema en el que el alcalde dijo no avocarse al ser prioridad el hospital regional.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"Ese no le he querido mover yo, porque no quiero que me digan que como ya nos dieron un hospital que ya está autorizado en el presupuesto de egresos, pero vamos apostarle también al otro, vamos a tratar de que se construya este, pero a mí mi intensión, mi interés, es principalmente un hospital general regional del Seguro Social", concluyó.