Continúan esterilizaciones en colonias

Derivado de los más de 11 mil perros y gatos en situación de abandono que hay en Salamanca, continúa la campaña de esterilización organizada por la Dirección de Medio Ambiente, a través de la Jefatura de Control Animal y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria V, la cual se lleva a cabo del 13 al 19 de diciembre, de manera gratuita y a partir de las 9:00 de la mañana.

Durante estas fechas, se estarán realizando gratuitamente 40 esterilizaciones caninas y felinas por día, en diferentes colonias de Salamanca, con las cuales, se pretende abatir la proliferación de estos animales en situación de calle.

Las colonias que serán beneficiadas; el martes 13 de diciembre en colonia Infonavit 1, salón de las canchas Bienestar, miércoles 14 de diciembre, colonia La Gloria en el centro «Contigo Sí», ubicada en calle La Gloria #904, jueves 15 de diciembre, rancho La Luz, calle Morelos #95, viernes 16 de diciembre, colonia San Javier en el centro «Contigo Sí» entre claustro mayo y del expiatorio y lunes 19 de diciembre en la palapa del Ecoparque.

Para poder realizar la esterilización, se deben cumplir los siguientes requisitos: no gestantes, no lactantes, no en celo, deben estar en ayuno del día anterior (mínimo 8 hrs.), los interesados deberán llevar bolsas para recoger excretas, llevar una cobija limpia, para las hembras se debe lleva una playera o tela (en relación a su tamaño) y tijeras para fabricar una faja.

La atención se brindará conforme la gente vaya llegando y el cupo será limitado para 40 perros y gatos por día. Además las dependencias organizadoras invitaron a la ciudadanía a ser responsables en el cuidado de las mascotas.

La esterilización quirúrgica de perros y gatos en jornadas intensivas “gratuitas” mediante cirugías simplificadas poco invasivas, es una actividad socialmente bien aceptada, la cual tiene como objetivo general el control poblacional de estas especies animales coadyuvando en el control de la rabia y otras enfermedades .

Por su parte, Fidel Rueda Ramírez, encargado del Centro de Control Animal, enfatizó que la esterilización es un acto de responsabilidad y respeto para las mascotas, ya que no solamente se procurar su salud, sino que también ayuda a la sociedad a inhibir la existencia de más animales en situación de calle.