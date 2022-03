Contempla Programa Anual de Obra puente peatonal sobre la Salamanca-Valle

Luego de que por años mujeres, hombres y niños, han arriesgado su vida al cruzar la carretera Salamanca-Valle de Santiago, José Roberto Muñoz Robles director general de Obra Pública informó que el Programa Anual de Obra contempla varios proyectos de impacto social entre los que destacó la construcción de este puente que requieren vecinos de las colonias Humanista I y Tierra y Libertad para dirigirse a sus centros de trabajo o actividades escolares, con lo que se podrá prevenir incidentes que puedan cobrar la vida de alguna persona.

Luego de años de solicitar esta obra, habitantes de la zona reconocieron la atención a una de las principales necesidades que se tiene y que representaban un peligro para las familias vecinas, sobre todo con el regreso a clases presenciales al 100%.

“Es bueno que consideren este tipo de obras la verdad si nos hacía mucha falta, son cuatro carriles los que debemos atravesar, no hay reductores de velocidad en ningún lado, y esto por lo menos nos da la satisfacción de que pronto tendremos algo por lo que hemos estado siempre luchando y que agradecemos y reconocemos a este Gobierno, ahora solo a esperar”, externó Ramiro Vidal Ruiz habitante de la colonia Humanista.

A pesar de ello, los lugareños reconocieron que el ubicarse un puente peatonal no es garantía de seguridad, al menos si no se usa y no hay vigilancia en la zona, pues refieren que por ahorrarse algunos pasos ciudadanos que cuentan con esta infraestructura no los usan, con lo que no solo ponen en riesgo su integridad, sino también la de los demás usuarios de las vialidades.

“Primero es que lo hagan ya después que tengamos cultura vial y lo usemos, porque luego hay personas que luego no lo usan y eso además de dinero mal invertido se convierte en un peligro para todos, exponiéndonos a sufrir un accidente”, argumento Carmela Rodríguez.

Tras haberse aprobado el Programa Anual de Obra en la doceava sesión ordinaria de Ayuntamiento, el director de Obras Públicas informó ya se cuenta con una importante cartera de proyectos los cuales se gestionarán a efecto de dar suficiencia presupuestal para su desarrollo.