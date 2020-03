Conmociona a salmantinos asesinato de joven estudiante

A pocas horas de comenzar la marcha por el día internacional de la mujer, las redes sociales se han conmocionado ante la noticia del asesinato de la salmantina Nadia, quien en días pasados realizó un cartel, en el que simulaba su desaparición, esto para concientizar sobre la violencia que viven las mujeres en México.

El asesinato de la joven de 23 años de edad, provoco la reacción en redes sociales de amigos, familiares, instituciones, que, a través de mensajes en Facebook, manifestaban su tristeza e indignación por su muerte y la participación en la marcha a realizarse en horas próximas.

Entre estos y otros mensajes se leyeron en las redes sociales, además de las muestras de solidaridad que se generaron de parte de hombres y mujeres atreves de Facebook.

“A Nadia la conocí en la primaria, nos hicimos muy buenas amigas, pasamos tiempo juntas después de la escuela, a veces iba a su casa a desayunar o viceversa, hacíamos pijamadas, veíamos películas juntas, jugamos. ella desde niña siempre fue una mujer muy inteligente, risueña, amable y educada, tenía muchos sueños que desde niña me platicaba, quería llegar a ser exitosa y profesional. Siempre admire su valentía ante las situaciones difíciles. Cuando me enteré de esta noticia ,quedé en shock ,hace unos días vi una publicación donde decía que la buscaban (solo lo hizo en honor a las mujeres que pasaron está situación , me saco mucho de onda ,por un momento pensé que era verdad ,se me hizo un nudo en el estómago ,por qué aunque nos distanciamos después de la escuela , ella fue una persona parte de mi infancia y años en amistad y me preocupe y hoy que me enteré de la noticia me duele , ella merecía vivir y cumplir cada uno de sus sueños”, Tania Arroyo.





“Hoy se apagó una luz aquí en la tierra y te tocó a ti corazón y si se apago es porque tiene que retumbar la tierra gritando ¡YA BASTA de la violencia!” Janette Marlene Sierra Pérez.

Hasta hace algunos días Nadia pretendía concientizar a través de las redes sociales sobre los feminicidios generados en México, hoy se convirtió en el estandarte de la marcha que de mujeres que recorrió desde la CFE hasta la plazoleta hidalgo y donde dijeron que ella es un ejemplo de que pareciera que la vida de las mujeres no importa a nadie.