¡OMG! Perritos buchones

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- ¿Qué puedes encontrar en el Congreso Veterinario de León? Además de aprendizaje, diversión y una amplia exposición que consta de 900 stands que se traducen en oportunidades de negocio. Novedades, como desde hace 26 años el congreso busca lo más nuevo y novedoso para quienes se dedican a aliviar y salvar a los animales.

En esta edición unas de las cosas que más ha llamado la atención son las prendas “buchonas” para canes y gatos, la moda buchona no se podía quedar fuera del CDVL.

Al ritmo de “Ropa cara” del cantante colombiano Camilo, un enorme stand promociona sus prendas clon de las prestigiadas marcas Balenciaga, Gucci, Prada, una extensa novedad de colores y tallas de chalecos, abrigos, gorras, gafas, batas y camas para que las mascotas se vean como unos verdaderos divos y divas.

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana, se percató que no hay persona que pase por el lugar y no se detenga para admirar las llamativas prendas, aunque no adquieran alguna pieza, se paran unos momentos para admirar la moda canina buchona y sacar una fotografía para el recuerdo.

Ahora los dueños de mascotas y tiendas podrán adquirir este tipo de ropa sin intermediarios, la venta que se realiza en este stand es de menudeo y mayoreo. Las prendas van desde los 400 pesos, el glamour no puede faltar y menos en los seres que se convierten parte de la familia como lo son los canes y los “michis”.

Quienes deseen podrán experimentar un estilo de vida similar al de las mujeres llamadas “Buchonas”, junto a sus perros o gatos, con esta moda que tanto ha llamado la atención en los últimos años y se popularizó en el estado de Sinaloa. Hoy en día no solo podrás vestir y hacer tu fiesta temática de buchona que se ha vuelto de las preferidas por los jóvenes fans de la cultura buchona que gustan de lucir lujos y atuendos extravagantes.