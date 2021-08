Conectan a 90 guanajuatenses a un ventilar por la Covid-19

En Guanajuato el número de personas contagiadas y hospitalizadas a causa de la Covid-19 ha tenido un incremento paulatino, pero hasta el momento no se ha llegado a un escenario de saturación de hospitales en la entidad.





Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de Guanajuato, informó que hay 376 personas hospitalizadas por presentar Infección Respiratoria Aguda Grave, de las cuales 199 tienen ya un diagnóstico confirmado de que su enfermedad es Covid-19.

De esas 199 personas, 90 están conectadas a un ventilador artificial, de las cuales 71 están en hospitales de la Secretaría de Salud estatal, 14 en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, tres en hospitales del ISSSTE, una en el Hospital Regional de Alta Especialidad y una más en el hospital de Pemex, de Salamanca.

“Estas 90 personas que están conectadas a un ventilador representan un 12.9% del total de los ventiladores que tenemos disponibles. En Guanajuato tenemos disponibles más de 600 ventiladores para el servicio de la población, no queremos utilizarlos todos, ni tampoco que se llenen los hospitales”, dijo el director de Salud Pública de Guanajuato, durante su intervención en la televisora estatal TV4.

Pablo Sánchez Gastelum dijo que si bien la vacunación ha ido avanzando de manera paulatina, esto no significa que las medidas deben relajarse y llamó a las personas que vacunadas o no usen cubrebocas, hagan un correcto lavado e manos, utilicen solución de alcohol en gel, eviten aglomeraciones y señaló que el mensaje no es que pare todo, sino que se puede continuar con una movilidad para hacer actividades económicas, pero todo con responsabilidad.





Hasta el momento Guanajuato no presenta una saturación de hospitales, pues a nivel general el estado cuenta con aproximadamente mil 600 camas para atender a personas en un nosocomio y actualmente están ocupadas el 23% de las camas disponibles en el estado.