Concluye este sábado registro del programa de pensiones Bienestar

Este sábado 30 abril concluye el proceso de registro de los más de dos mil módulos de Bienestar, para la incorporación al padrón de derechohabientes de la pensión para adultos mayores cuyo registro poblacional en Salamanca es de más de 19 mil personas de la tercera edad.

Local Buscan adultos mayores incorporarse a Pensión del Bienestar

Fabián Delgado, asistió este viernes al modulo de afiliación desde temprana hora para complementar su trámite, luego de un intento en que no pudo hacerlo por falta de documentación, sin embargo, ahora el adulto mayor salmantino ya quedó registrado en el programa de pensiones del Gobierno Federal, que en 2022 el apoyo aumentó a tres mil 850 pesos bimestrales. En tanto, para 2023 y 2024 se proyecta un incremento del 20%, en cada año respectivamente.

A pesar de este inconveniente, Fabián mencionó que fue un proceso rápido pues no tuvo que esperar mucho tiempo para ser atendida, a pesar de un importante número de personas de la tercera edad que esperaban ser atendidas.

“Yo pensé que iba a tardar más o de plano ya ni alcanzaba, la vez pasada que me faltaba un papel, pero no la muchacha que me atendió fue muy amable y me dijo que ya está todo bien, espero esta ayuda porque la verdad yo me mantengo de lo poco que puedo hacer, vendiendo churros y dulces en la puerta de mi casa”, narró el beneficiario.

A pesar de haberse dividido los días de registro de acuerdo a la inicial del primer apellido de los adultos mayores, este sábado 30 de abril se atenderá en general sin importar que se haya quedado rezagada alguna persona o ya le hubiese tocado algún día anterior.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En agosto del 2021, por disposición de Andrés Manuel López Obrador, se redujo la edad para recibir la pensión; por lo que dio inició el registro de las personas de 65 años cumplidos en adelante, de esta manera el padrón de derechohabientes de esta pensión, creció a 10 millones de personas adultas mayores.