Concluirá el periodo de Claudia Martínez frente a la AMEXME

A sus tres años de su gestión como presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Salamanca, Claudia Martínez dijo quedar satisfecha con los resultados obtenidos para las empresarias salmantinas. Enfatizó que para la próxima administración se espera poder continuar en la misma línea de apoyos a sus integrantes.

En este sentido comentó que se encuentra a meses de que se termine su cargo como presidente de la Asociación de mujeres empresarias de Salamanca. Dentro de sus tres años de gestión la presidente externó que se encuentra satisfecha por los logros realizados durante su tiempo a cargo de esta asociación, en donde se contó con el apoyo de distintas secretarías, tanto municipales como estatales.

“Muy satisfecha, muy contenta por lo logrado, uno siempre quiere más pero al hacer el recuento de estos tres años, de todas actividades que hicimos quedamos sorprendidas; en tres años no hubo semana sin actividad. Dentro de las que destacamos son encuentros con secretarios de Desarrollo Económico Seguridad Pública, Fiscalía, Secretaria de Desarrollo Social y con el Gobernador Diego Sinhue así como muchos convenios con diversas instituciones educativas”, añadió.

Claudia Martínez manifestó que las más de 40 mujeres empresarias que forman parte del capítulo Salamanca, lograron en menos de un año, integrar a la “Marca Gto”, en el cual se destacó como un logro para la asociación.

“Las socias han estado contentas, satisfechas y sin todas ellas no pudimos haber realizado tantas acciones; orgullosamente no nos desenfocamos en nuestro principal objetivo que fue beneficiar al gremio empresarial de igual a sus colaboradores, porque así como nosotras apoyamos a las empresarias salmantinas, vienen beneficiados de manera indirecta a todos sus colaboradores y empleados con incrementos salariales; también ayudamos a que once empresas de AMEXME fueran certificadas con “Marca Gto” lo cual fue un gran logro para nosotras en un año”, añadió.

Así mismo manifestó que, “Fue una labor titánica pero con mucha satisfacción; estamos en proceso de elección nuestros estatutos nos rigen a que lancemos la convocatoria la semana pasada, quienes cumplan con los requisitos daremos dos meses de lapso para recibir documentación y entre el 28 o 29 de agosto tendremos asamblea de elección, en donde la más de 40 agremiadas podrán elegir a su próxima presidente; tenemos buenos perfiles y empresarias que seguirán con esta labor; se deja una asociación demasiado fuerte, firme y con muy buenas relaciones y gestiones y esperemos que esto sirva para que la próxima presidente tenga un camino más fácil y con un crecimiento hacia una visión más grande”.