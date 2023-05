Amexme capítulo Salamanca sostuvo reunión con el Secretario de Seguridad

La Asociación AMEXME Capítulo Salamanca, sostuvo una reunión con el Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en donde se externaron las inquietudes que sufren las mujeres empresarias del municipio. Dentro de esta asociación en el municipio se han presentado un promedio de 10 extorsiones en lo que va del año.

En días pasados la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Salamanca, en compañía con los capítulos de Irapuato, Celaya, Silao-Romita, León Guanajuato, Moroleón-Uriangato-Yuriria, sostuvieron una reunión con el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca Apendini, en donde se externaron las diversas inconformidades que afectan a las mujeres empresarias del estado de Guanajuato.

En lo que respecta al municipio de Salamanca, su presidente Claudia Martínez González explicó que se han registrado varios delitos de inseguridad en las mujeres empresarias, los cuales van desde asaltos a mano armada y casos de extorsiones.

“El principal motivo de la reunión y sobre todo porque estamos preocupadas en Salamanca, varias socias de AMEXME Salamanca, han tenido asalto a mano armada, han entrado a sus negocios y esta reunión era para esclarecer la preocupación sobre el tema de seguridad; el maestro Alvar nos recibe, en esta ocasión fue de toda la región de los siete capítulos, los cuales están conformados de 12 municipios”, manifestó.

Alrededor de 50 integrantes de los siete capítulos de AMEXME en región Guanajuato, con el mismo objetivo, el cual es la de expresar la problemática que se presenta en sus municipios.

“En la asociación que represento, me han registrado tres robos, uno de ellos a mano armada, y los otros dos fueron robos de negocios, esto no puede seguir ocurriendo; en extorsiones se han ido incrementando, a mi si me han reportado pero tengo que reconocer que cuando hacemos el reporte nos hacen la atención inmediata y a los que llegan a nuestros negocios es importante la denuncia. Podemos decir que en términos de cuantos, más de la mayoría han recibido reportes de extorsión arriba de diez empresarias salmantinas” puntualizó.

Vieron temas de prevención y temas en los que se podrían apoyar en donde todas podrán colaborar quienes tengan cámaras dentro de negocios o viviendas para poderse vincular con el C5 y tener más participación con la ciudadanía.