Complica automedicación diagnostico de médicos

En México, se calcula que más del 80% de la población se automédica, es decir, usan medicamentos por iniciativa propia sin indicación médica y sin receta, está acción ha complicado que los médicos puedan dar un mejor diagnóstico a sus pacientes a la hora de atenderlos debido a la resistencia que desarrolla el sistema inmunológico a ciertos medicamentos, indicó, Yunúe Guía Calderón, presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca.

“La automedicación es uno de los peores errores y cuando hablamos de antibiótico, es cada vez peor, estamos viendo cada vez más resistencia a los antibióticos, anteriormente, cuando recetábamos un antibiótico la gente se componía muy sencillamente, ahora no es así, le damos el mismo antibiótico y la gente, ya tiene bacterias resistentes que en realidad ya no les hacen nada y cada vez ocupamos antibióticos más intensos, que dejábamos para neumonías o enfermedades mucho más graves y que ahora se ocupan hasta para bacterias de la garganta”, explicó Guía Calderón.

Dijo que este tipo de situaciones, se generan muchas veces porque las familias carecen de los recursos económicos suficientes y un sinfín de problemáticas más para acudir al médico, sin embargo, esto en lugar perjudica la labor de los médicos, pues evita que se brinde un diagnostico más completó para atender la enfermedad.

“La automedicación nos ha perjudicado como médicos para tener un esquema contra las bacterias que sea mejor y eso se vea reflejado en que cada día, los pacientes tienen más resistencia, por ejemplo, en el caso de los niños, a veces les das un tratamiento y no funciona, les damos otro y tampoco surte efecto, eso se debe a que los niños ya son multirresistentes a todos los antibióticos y eso se debe a que ya los han probado todos y a veces por dosis no adecuadas o porque la mamá empieza el tratamiento ve que se compone y la suspende y para la siguiente ocasión que se enferme ese niño será resistente a esa bacteria, entonces, se le tiene que dar un medicamente mas fuerte e incluso a veces hasta inyectados que no es lo ideal, sino más bien debería ser vía oral”, manifestó.

Por ello, hizo un llamado a la población a evitar la automedicación, ya que eso altera al sistema inmunológico y aunque se evitan algunas enfermedades, se pueden desarrollar otras.