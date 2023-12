Comerciantes viven un panorama difícil al cierre de año

A pesar de que comerciantes del Tomasa Esteves se vieron afectados en sus actividades, esperan poder tener buenas ventas durante los días festivos que le restan al año, ya que durante 2023 se han registrado 12 homicidios en los alrededores, por lo que piden mayor seguridad en la central de abastos.

“Esto nos afecta demasiado porque principalmente la gente deja de pasar por aquí por miedo más que nada, por ejemplo mi negocio está cerca y claramente se ve la ausencia de clientes en el mercado; esta falta de clientela puede afectarnos demasiado en nuestras ventas para el fin de año, que es cuando más ingresos tenemos, pero esta inseguridad sí afecta bastante”, comentó un comerciante.

Los comerciantes de esta central de abastos, ubicada en la zona centro del municipio de Salamanca, se encuentra pasando por el peor de sus momentos, ya que en estos 17 días de diciembre se han registrado varios hechos dolosos, lo que genera una baja afluencia de usuarios, por lo que solicitan la seguridad en el Tomasa Esteves.

“Qué seguridad tenemos, solamente cuando pasan estas situaciones en esta semana, pasan y se dan su vuelta y no hay nada más, yo entiendo que no pueden estar sobre nosotros pero también hay más lugares que deben de atender, pero en verdad no es que veamos la seguridad”, señaló.

Durante las primeras horas del pasado domingo se pudo constatar la presencia de una patrulla de elementos de policía municipal, en la cual aproximadamente por tiempo estimado de media hora, los comerciantes pudieron constatar la presencia de dos elementos de seguridad pública en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves.

“Ya estamos más desolado, ahora esto está fuerte y he hecho la invitación a todas las fuerzas de seguridad, pero siento que nuestro llamado no ha resonado en ellos y ni a las autoridades; tampoco sabemos a qué instancia podemos recurrir para que nos manden seguridad, yo sinceramente siento que los de Guardia Nacional vienen a pasearse; le pedimos a César que haga algo por más seguridad”.

“En estas fechas es cuando vemos algo más de utilidad, pero la misma gente se está ahuyentando, se van a tiendas grandes en donde hay seguridad, aunque sea privada, y aquí en el mercado estamos desolados, a las buenas de Dios; cerrar el mercado por una parte nos beneficiaría y por otra nos perjudica, porque si la gente ve las calles aledañas al mercado se va a otras partes, pero eso ahora si que yo invito a las autoridades hagan a conciencia e implementen un operativo para esta central de abastos”.

Los comerciantes externan que los operativos dados a conocer por parte de las autoridades municipales, son para darle “atole con el dedo” a los comerciantes, y no han notado la presencia de seguridad como se hace pública por parte de las autoridades municipales.