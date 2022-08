Colonos se manifiestan ante falta de ruta de transporte público

Habitantes de la colonia Efrén Capiz se manifiestan en contra de la Ruta 15 de transporte público, esto luego de que comentaran que no cumple de manera correcta su ruta, a lo cual, de manera inmediata, se sostuvo una reunión con personal municipal para tratar el tema.

Durante las primeras horas del día de hoy, en la entrada principal de la colonia Efrén Capiz, los habitantes se manifestaron de manera pacífica, en donde denunciaron que la Ruta 15 no realiza los recorridos hasta la colonia Efrén Capiz.

Ignacio Muñiz Toledo, presidente de colonos, detalló que la problemática de esta Ruta 15 se ha hecho presente desde hace varios meses, en donde comentó que dicha ruta inicia labores demasiado tarde y concluyen sus rutas hasta las cuatro o cinco de la tarde, pero llegan solamente hasta la central de autobuses, por lo cual piden el apoyo de la Ruta 10.

“El servicio de la Ruta 15 no es como debería de ser, hay veces que durante la mañana no hay servicio, en la tarde se salen de ruta cerca de las cuatro o cinco de la tarde, y la gente tiene que venirse caminando desde la central, esto luego de tomar la Ruta 10, y por ello solicitamos el apoyo de esta ruta, porque la gente está descontenta con el trabajo de la Ruta 15”, dijo.

El presidente de colonos comentó que realizaron oficios con movilidad y comentó que su respuesta no fue la apropiada, de igual manera comentó que hicieron la petición a la Ruta 10, quienes dijeron estar en la mejor disposición de apoyar con ruta.

“El director de movilidad, Daniel Pérez Sequera no nos ha dado respuesta, pero si le respondió al concesionario de la ruta 10 y le negó que nos diera el servicio; esto afecta a nuestra colonia a la Humanista, Tierra y Libertad, Palo Blanco, Las Misiones y Valle Hermoso; no se porqué, el director de movilidad dice que llego a un arreglo de la ruta 15 y a la fecha no hay combis”

El presidente de colonos explicó que entre comentarios que le hicieron llegar, es que los conductores de la Ruta 15 no les es conveniente dejar a dos personas hasta la colonia, y que se gastan alrededor de 180 pesos en gasolina.

En esta colonia se tiene un aproximado de 200 viviendas, en las cuales se tiene un aproximado de mil habitantes que sufren de esta falta de transporte público. Ante ello, los habitantes de la colonia Efrén Capiz esperan que se les pueda otorgar el apoyo de transporte con la Ruta 10.