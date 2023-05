Colectivo, llevó a cabo marcha en el marco del Día de las Madres

El colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, llegó a este 10 de mayo a una cifra de once madres de familia desaparecidas. Por ello en solidaridad sus integrantes realizaron una marcha pacífica en las principales calles de la ciudad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dentro del marco del día de las madres, el Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, llevó a cabo una marcha en memoria de todas aquellas mujeres que han sido víctima de la delincuencia que se suscita en el estado.

La representante Alma Lilia Tapia, comentó que en el último año la cifra de mujeres desaparecidas ha ido cambiando. Por lo cual estarán realizando una marcha que tendrá como inicio en la calle Ébano, de la colonia Bellavista y culminará en el centro de la ciudad.

Local Buscan a sus desaparecidos en Ceprereso de Valle de Santiago

“Esta cifra ha sido muy cambiante, porque hemos localizado a unas y posteriormente desaparecen otras y las incluimos en nuestras cifras, hemos encontrado dos lamentablemente sin vida; actualmente hemos añadido a tres madres más a esta lista. Dentro del colectivo tenemos un registro de 12 salmantinas que se encuentran en calidad de desaparecidas”, detalló.

El colectivo de Desaparecidos, para este diez de mayo, llegó con una actitud positiva ya que a pesar de todas las malas noticias que los aquejan, han logrado dar con el paradero de algunas de ellas.

“Para nosotras este día es fatal, pero no nos queda de otra y si nos toca el corazón y desgastada por estos hechos pero tenemos que salir delante a pesar de nuestros sentimientos y debemos de continuar con estas búsquedas; esperamos que las autoridades nos sigan acompañando, que no se despeguen de nosotros, porque en ocasiones si contamos con el apoyo y luego no, pedimos que sean constantes con nosotras y contemos con su apoyo cuando se requiera; y si continuamos como ahorita esperamos que esto siga funcionando como lo es y continuemos con más personas localizadas en el municipio”, dijo.

Las integrantes de este colectivo, al término de esta marcha llegarán a los puentes gemelos en donde soltarán un rosario formado con globos y colocar la lona en donde se hace alusión a las salmantinas desaparecidas.