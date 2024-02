No nos daremos por vencidas: Buscadoras

A 20 días de la desaparición de Lorenza Cano, integrantes del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos manifiestan que no se darán por vencidos y continuarán realizando búsquedas para dar con el paradero de su compañera, siendo en lo que va del presente año, han realizado alrededor de ci

Te recomendamos: Amenazas contra buscadoras continúan; claman apoyo de autoridades

Ampliar, en dónde se ha buscado, cuántas jornadas han hecho, y si participan otros colectivos.

“Hoy son 20 días y no hay nada de Lorena Cano, ya nada más están dejando el tema a un lado, nosotros no queremos hacer cosas agresivas pero se pasan de listos; tiene como cuatro o cinco días que ya les valió, nosotras hemos seguido a pie de lucha y queremos hacer nuestra búsqueda a como nosotros la hacemos agotando todo, empezando con la difusión en nuestra ciudad. Sabemos que no la tenemos aquí pero nosotros no vamos a parar, ya queremos encontrarla”, explicó la vocera Alma Lilia Tapia.

Local Tiene DIF municipal puertas abiertas para cualquier colectivo

Tras darse a conocer su desaparición el pasado 15 de enero, hecho que conmocionó a los diversos colectivos de Salamanca y la región. Ante lo cual las buscadoras de Salamanca, no descansarán hasta localizarla. Este párrafo hay que cambiarlo, es la misma idea del segundo y el cuarto, mejor hay que centrarse en el señalamiento de la opacidad que menciona y que las quieren silenciar.

“Todos los días hemos andado en friega, buscando hoy descansamos pero mañana continuaremos con nuestras actividades; hoy a 20 días no hay nada y sabemos que están silenciando estoy nos quieren chamaquear”, comentó la vocera.

En este mismo sentido, comentó que las autoridades han dejado este tema en el olvido, por lo que esperan que tanto a nivel estatal se pueda retomar el caso de la desaparición de la buscadora

“Ya todo está callado, aparte vamos a pelear porque sabemos que estas personas si eran culpables y las dejaron libres, seguiremos haciendo justicia para que se aclare esta situación”, explicó. De esta y la anterior cita se hace una sola para no redundar ideas en cada párrafo y cita .

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

La vocera del colectivo señaló que en sus últimas investigaciones que han realizado en diversas zonas del municipio de Salamanca y en sus alrededores para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos así como de su compañera buscadora, Lorenza Cano.no se completó la idea, qué señaló, cuál es el resultado.