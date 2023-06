CMAPAS presentó un ahorro de agua de más de un millón de metros cúbicos

El organismo descentralizado de CMAPAS, indicó que se encuentran monitoreando los niveles dinámicos y estáticos del suministro de agua que se presenten pozos. En el 2022 se presentó un ahorro de 1.3 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad.

Ulises Banda Coronado, Presidente del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) indicó que se encuentran en espera de la temporada de lluvias, para poder mantener el nivel de agua que se tienen en los pozos de la ciudad.





Se espera la temporada de lluvias para poder recuperar el agua que es sustraída de los pozos.





El funcionario indicó la importancia de las lluvias, ya que esto es un aporte para para los pozos y poder sustraer agua a un nivel indicado.

“De cinco años anteriores, estamos monitoreando los niveles estáticos y dinámicos, en algunos pozos ha bajado el nivel hasta unos 15 metros, sin embargo, mantenemos el mismo nivel, pero esperamos que las lluvias nos ayuden a recargar los mantos porque ya se han tardado bastante y si no llueve nos van a empezar a bajar un poco más”, comentó.





Algunos pozos operan por debajo de los 15 metros para sustraer agua.





Actualmente se encuentran en buena etapa de prevención, por lo anterior mencionado, CMAPAS ha trabajado en conjunto con la ciudadanía. De acuerdo a la información proporcionada por el presidente del organismo descentralizado, manifestó que el año pasado se presentó un ahorro de 1.3 millones de metros cúbicos de agua.

“En este momento no tenemos problema de tandeos de agua lo que, si es que tenemos problema de suministro por fallas de los pozos, pero no porque no nos de la suficiencia, los pozos en este momento están dando la suficiencia, y esperemos mantener las mismas prácticas que hemos venido manejando para suministrar el agua constantemente”.





Se encuentran en operación del montaje del pozo 28 de la colonia Olímpo.





Ulises Banda Coronado, anteriormente había explicado que algunos de los pozos presentaban problemas de la colonia Olimpo y Virreyes. En este sentido, el organismo de CMAPAS ya se encuentra en el montaje de la estructura del tanque elevado del pozo número 28, ubicado en la colonia Olimpo, para poder atender la demanda de agua potable en la zona y mejorar la presión del sistema de distribución.