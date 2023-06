Cambio de giro por CMAPAS a tortilleros afectará su economía

Varios propietarios de tortillerías externaron su inconformidad, debido a que les quieren obligar a cambiar el uso de giro comercial a industrial por parte del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), lo que afectaría directamente su economía, ya que, implicaría el pago de 10 mil pesos, en ese sentido, el presidente del organismo regulador del agua, Ulises Banda Coronado, se comprometió a respetar el giro con el que ya contaban los industriales y los invitó a acercarse al CMAPAS para revisar el tema.

De acuerdo a lo señalado por uno de los propietarios, esta disposición representa una afectación a sus ingresos, pues no solamente se enfrenta a este problema, sino que a ello, se le suma el alza de precios en su materia prima, la inseguridad y el cobro de piso, que algunos de estos negocios sufren.

“Nos quieren obligar a pagar una tarifa del grado industrial a pesar de que ya tenemos la comercial, esto nos genera un gasto de 10 mil pesos y solamente utilizamos el agua para la limpieza del local y el baño, pues, para el proceso utilizamos agua purificada para elaborar las tortillas”, denunció el comerciante, quien prefirió mantener sus generales en el anonimato.

Al respecto, Banda Coronado, señaló que, el organismo no pretende cambiar el giro de los negocios de comercial a industrial y se respetarán los acuerdos estipulados en su contrato.

“Nosotros no pretendemos cambiarles el giro si ellos ya estaban en un giro comercial y cambiarlos a Industrial, no se me hace una manera justa si ya en algún momento se les hizo el contrato como comercial, hay algunas tortillerías que no gastan tanta agua otras que sí por el uso del nixtamal, pero eso dependen de los procesos y productos que utilicen, en estos casos, los invitaría a que se acerquen aquí conmigo o vengan al área comercial y tratamos el problema individual, ya hablé con el área comercial, para que no estén tratando de cambiarlos forzadamente, pero, claro que se les va atender”, dijo.

Además, indicó que, el consumo de agua para el lavado de manos, limpieza de locales y sanitarios, no representa un gasto mayor, pero si una tortillería trae un uso muy elevado de agua para sus procesos, entonces si tiene que contratar el giro industrial, de lo contrario, se debe mantener su consumo comercial.

Tarifa

De acuerdo a Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2022, en su sección primera referente a servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales prestados por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se cobrará una cuota base de 109.21 en el servicio doméstico, de 151.73 en comerciales y de servicios e industrial de 250.58 pesos, a la que se le sumará el importe que corresponde a los metros cúbicos facturados a cada usuario, estimado por unitario en 10, 19.51 y 27.99 pesos respectivamente.