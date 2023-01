Cierran guardería por irregularidades en Salamanca

La guardería Caracoles, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, fue cerrada por irregularidades administrativas detectadas en el lugar.

Aunque el cierre ocasionó molestia en los alrededor de 140 niños y niñas salmantinas que eran atendidos, lo cierto es que se tomó esta decisión porque no habían manejos correctos en el funcionamiento del lugar y por ello se determinó su cierre.

De acuerdo con las versiones de los padres de familia, la noche del miércoles recibieron un comunicado por parte del área de guardería del IMSS, acerca del cierre definitivo de la institución por irregulares administrativas, sin embargo, la premura con la que fue anunciada la noticia no permitió que los padres de familia pudieran organizarse para buscar a personas que les cuidaran a sus niños mientras trabajaban y eso provocó su molestia.

Ana Cristina González, madres soltera y trabajadora, señaló como injusta la premura del cierre de la estancia infantil, al señalar que esa medida deja en desventaja a los más de 100 pequeños del área de guardería, pues no tienen con quién dejar a sus hijos para que los cuiden; además, dijo que ya tuvo un acercamiento con el resto de las guarderías afiliadas al IMSS, como son la Bambinos y Laureli, pero en ninguna de estas hay lugares.

“Ayer nos mandaron un comunicado de que ya no habría servicio en la guardería, yo soy madre soltera y trabajadora y no tengo quien cuide a mis hijas, la verdad es que se me hizo injusto que nos avisaran de un momento a otro nos dijeran que ya no van a laborar, incluso me acabo de enterar que desde hace un mes ya no está la directora”, explicó.

En la guardería laboraban alrededor de 20 trabajadoras, quienes de momento a otro quedaron desempleadas y desconocen si serán liquidadas conforme a la ley.

De acuerdo con la Delegación del IMSS en el estado de Guanajuato dio a conocer que el cierre de la guardería se debió a irregularidades administrativas graves, por lo que de manera inmediata las autoridades retiraron el presupuesto y ordenaron su cierre.

Además, la institución informó que se comenzó con el acercamiento a los padres de familia, para ofrecerles la reubicación de sus hijos a alguna de las otras estancias infantiles afiliadas al IMSS, pues sí hay lugares y el proceso para su reacomodo está siendo analizado para que no se queden sin servicio.