Ciclo agrícola primavera-verano está asegurado

Pese a que los pronósticos de lluvia para esta temporada se deslumbran buenos el presidente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Héctor Ortega Razo dijo para el ciclo agrícola primavera-verano se tiene asegurado al contar con los riegos para las 90 mil hectáreas que se siembran en el corredor.

Luego de que los pronósticos de lluvias para este año sean alentadores el dirigente del a CNC dijo que no se puede determinar si será un buen año de chubascos o no, “esperamos que sea un buen año de agua porque sin ella el campo y muchas otras cosas no funcionan pero no es algo seguro sin embargo los campesinos siempre tenemos la esperanza de que las lluvias sean abundantes”.

Lo que si aseguro Don Héctor Ortega son los dos riegos y medio para el ciclo primavera-verano ya que se tiene almacenada agua en las presas y al no establecer la siembra del periodo de inverno se aseguran los riesgos para las próximos cultivos teniendo la esperanza de que las lluvias llegue para el mes de junio.

Dentro de este mismo tema el líder campesino expreso, “eso que bombardeando las nubes está atentando contra la naturaleza y se las va a cobrar porque le andan aventando cosas a la naturaleza que no deben, de hacerlo lo que pueden ocasionar son trombas que puedan ser desastrosas para el campo y para las ciudades, o granizadas que pueden afectar a las siembras además de provocar lluvias atípicas y no es bueno por lo que hay que cuidar el medio ambiente como es”.

Sin embargo, los productores del campo no sólo tienen que preocuparse por que haya suficiente agua en las parcelas, también tienen que prevenir afectaciones provocadas por la presencia de plagas, lo que representa más inversión y menor ganancia al momento de comercializar la cosecha.