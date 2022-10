César Prieto dará a conocer los cambios dentro de la administración

El alcalde César Prieto Gallardo dijo que, a un año de su administración municipal, se podrán presentar tres o cuatro cambios de directores de dependencias municipales para mejorar la administración municipal.

El edil salmantino, César Prieto Gallardo, dio a conocer que a un año cumplido de su administración municipal se estarán llevando a cabo diversos cambios en las direcciones del municipio, de las cuales tiene que ver la capacidad y los resultados emitidos por los funcionarios durante este tiempo.

Local Continúan los cambios de titulares en la actual administración

Prieto Gallardo externó que si bien la política y estar dentro de una administración municipal son dos cosas totalmente diferentes, ya que en la administración municipal es donde uno demuestra su capacidad y saber si se cuentan con las ganas y se dan los resultados para poder estar dentro de ella.

“Yo he dicho siempre, habremos quienes estamos en la política y ya cuando entramos a la administración no es lo mismo ver los toros desde la barrera, no es lo mismo ser académico que político, que administrador, muchos tienen la capacidad, tienen las ganas, pero muchas veces nos quedamos cortos en cuestión de resultados”, enfatizó.

Prieto Gallardo Reiteró que es cuestión de resultados, ver los procesos que se manejaron y ser conscientes, ya que su trabajo está siendo evaluado por la gente y no se puede poner pretextos y aquí debe de haber resultados. El edil reiteró que estos cambios se encuentran en un proceso de revisión por parte del alcalde y el oficial mayor, Alejandro Cuna Carranco.

“A mí, el día de mañana, la gente me va a evaluar o me están evaluando y no puedo poner pretextos de que no lo hice porque me caía bien el director o la directora, aquí debe de haber resultados; hace unos momentos tuve una reunión y estamos analizando qué es lo que le conviene a la administración y ver cómo nos estructuramos”. César Prieto reiteró que en el departamento de Desarrollo Económico “estamos reforzándolo por este nuevo objetivo y nueva forma de trabajar que queremos, y promover a Salamanca a nivel nacional e internacional y queremos ver la posibilidad de modificar la estructura; tenemos una dirección de atracción de inversiones, pero creo que es importante dividir para que sea nacional e internacional y seguir haciendo gestiones en beneficio de la gente”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Actualmente se están analizando un aproximado de tres o cuatro dependencias en los cuales se puedan presentar cambios o enroques. “Lo más importante es que cada uno tienen un perfil que se tiene que seguir abonando para fortalecer la actividad de la administración”.

Estos cambios se estarán dando a conocer durante las próximas semanas, se darán a conocer los cambios, despidos y quienes se mantienen dentro de la administración municipal.